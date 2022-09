1 La reazione di Belen verso Elodie e Andrea

Nelle ultime settimane si è a lungo discuso di Elodie e di Andrea Iannone. Come sappiamo infatti la cantante e l’ex pilota sono stati paparazzati diverse volte insieme, finendo al centro del gossip. Secondo i più i due avrebbero dato il via a una frequentazione e poche ore fa a rompere il silenzio per la rima volta è stata proprio l’ex concorrente di Amici. La Di Patrizi, nel corso di un’intervista per Vanity Fair Italia, ha ufficialmente confermato il flirt con Iannone. Tuttavia però la cantante di Bagno a Mezzanotte ha voluto fare un’importante precisazione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

Elodie ha dunque confermato che lei e Andrea Iannone stanno insieme, e di certo in molti attendono di scoprire cosa accadrà tra loro. In queste ore come se non bastasse ad arrivare inaspettatamente è stata la reazione di Belen Rodriguez, che come in molti sapranno in passato ha avuto una lunga relazione con l’ex pilota. I due sono stati insieme per diversi anni, prima che la showgirl argentina tornasse insieme a Stefano De Martino per la prima volta. Nelle ultime ore tuttavia sui social alcuni maliziosi utenti hanno insinuato che Belen fosse rimasta male della relazione tra la Di Patrizi e Iannone e che avesse smesso di mettere i like alla cantante, sua buona amica. Tuttavia pare che le cose non stiano affatto così. La Rodriguez infatti, come ha fatto notare Deianira Marzano, ha lasciato un cuore al post di Venezia dell’ex volto di Amici, segno dunque che non sarebbe infuriata con lei.

Nel mentre la Di Patrizi qualche settimana fa ha rilasciato alcune scottanti dichiarazioni sul suo ex Marracash. Andiamo a rivedere le sue parole.