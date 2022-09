1 Parla Elodie

Una delle artiste del momento è senza dubbio Elodie. Nel corso degli ultimi mesi l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato diversi singoli di successo, tra cui Bagno A Mezzanotte e Tribale, che hanno scalato le classifiche musicali. Tuttavia la Di Patrizi di recente è anche finita al centro del gossip e del pettegolezzo. Nelle ultime settimane infatti la cantante è stata beccata più volte in compagnia di Andrea Iannone e così in molti hanno iniziato a ipotizzare che tra i due ci fosse del tenero. La coppia tuttavia non è mai intervenuta per fare chiarezza sulla situazione, almeno fino a questo momento. In queste ore infatti a parlare è stata proprio la Di Patrizi, che nel corso di una lunga intervista per Vanity Fair Italia ha confermato la frequentazione con Iannone, facendo però una precisazione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

Nel mentre Elodie sta anche per debuttare al cinema. La cantante è infatti la protagonista del nuovo di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, dove interpreta una donna incinta per gran parte della pellicola. In merito all’esperienza di recitare con il pancione, la Di Patrizi afferma:

“Mi son sentita incinta davvero, viva e a mio agio, e mi accarezzavo il ventre in continuazione. Un’esperienza terapeutica, intensissima, dove percepivo quanto potesse essere reale e possibile portare una vita dentro di me. Poi c’erano gli agnelli, da accudire e allattare. Li ho visti nascere, lavati, asciugati. È stato un viaggio nel mio istinto materno. Fatto con amore. E tanta naturalezza”.

Solo qualche settimana fa nel mentre Elodie è tornata anche a parlare del suo ex Marracash, spendendo per lui importanti dichiarazioni. Andiamo a rivedere le sue parole.