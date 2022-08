Elodie e Iannone ancora insieme

Non molti giorni fa Andrea Iannone ed Elodie sono stati avvistati insieme in Sardegna. Niente di troppo sconvolgente se non fosse che qualcuno ha affermato che i due sembravano molto vicini nel corso della serata. Soprattutto nel momento in cui sono rimasti tra pochi intimi. Queste le parole di Pipol Gossip:

Ok. Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari. E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano. Lei ultimamente si è dichiarata ‘innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash’ ammettendo però che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende il giro fortunato da buon pilota.

Una nuova segnalazione arrivata a Deianira Marzano, come possiamo vedere qui sotto, mostra la cantante e il pilota insieme a Lugano. Stanno passeggiando per strada e in molti sono sempre più convinti di un flirt tra i due. Stanno passando molto tempo insieme e il non parlare apertamente di una loro ipotetica amicizia sta facendo sognare tutti i fan. Per l’artista sarebbe la prima relazione seria dopo quella ormai terminata con Marracash. In una passata intervista, proprio in merito al rapper, aveva affermato di provare ancora sentimenti per lui:

Elodie e Iannone insieme per Lugano

Marracash è rimasto affascinato da me come essere umano, così distante da quello che si vede in tv. Mi ha sempre spinto a considerare un punto di forza le mie origini. Avevo paura delle critiche. Ancora oggi è una persona molto importante per me: quando ho bisogno di un suo parere, mi confronto con lui. È elegante, ma ha anche un animo animalesco. Sono innamoratissima di lui e credo che, indipendentemente da tutto, sia la persona che amerò di più in tutta la mia vita ed è una grande fortuna. Chi verrà dopo non sarà mai all’altezza, magari amerò altre persone, ma ci sono persone che hanno un peso specifico nella tua vita e non tornano indietro.

Che Elodie stia riuscendo a passare sopra alla rottura? Staremo a vedere. Seguiteci per tante altre news.

