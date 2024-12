Elodie ha incantato il pubblico di This Is Me con una esibizione che ha fatto ballare tutto lo studio. Il video

Elodie è stata ospite della terza e ultima puntata di This Is Me e ha incantato il pubblico con una sua esibizione sulle note di una cover e di un suo grande successo.

L’esibizione di Elodie a This Is Me

La terza e ultima puntata di This Is Me ha avuto inizio e anche questa volta sarà ricca di ospiti amati dal pubblico di Amici e non solo. Tra i primi a entrare in studio abbiamo visto Alessandro Cavaliere, Mattia Zenzola ed Elodie. I primi due hanno dedicato delle bellissime parole ai genitori, mentre la cantante si è esibita sulle note di una cover e di un suo grande successo.

Qui sotto possiamo vedere il video nel quale intona la hit Bagno a mezzanotte facendo ballare tutto il pubblico in studio. La prima canzone che ha portato, tuttavia, è stata I Put a Spell in You con la quale ha dato dimostrazione delle sue enormi doti vocali.

Una volta terminata la performance, Silvia Toffanin le ha fatto i complimenti anche per come ha ballato ed Elodie ha risposto:

“Mi sembra di essere tornata indietro nel tempo… Ballo è un parolone, io mi diverto e gioco. Penso che fare lo show sia divertente e mi piace intrattenere il mio pubblico. Questo è fatto tutto per loro”.

Alla fine, la conduttrice le ha fatto anche gli auguri per il suo concerto futuro che si terrà a Napoli presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Con grande commozione Elodie ha replicato:

“Non pensavo arrivasse mai questo momento per me. Ci sono dei sogni che sembrano vicini e altri che lo sono troppo per noi. Non immaginavo che la gente mi seguisse e invece è successa una cosa incredibile. Mi hanno capita”.

Prima di uscire dallo studio ha anche duettato con Rkomi con La coda del diavolo, facendosi acclamare ancora una volta dagli spettatori.