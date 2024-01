NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Gennaio 2024

Elodie

In queste ore ad arrivare come ospite a La Volta Buona, programma di Caterina Balivo, è stato Don Backy. Il cantautore tuttavia a un tratto ha fatto un commento su Elodie in diretta che ha indignato il web.

L’ultimo è stato un anno d’oro per Elodie. Come tutti sappiamo infatti la cantante ha dominato le classifiche con i suoi brani e l’album Ok. Respira si è confermato essere il disco femminile più ascoltato del 2023. Nel mentre la Di Patrizi si è anche esibita per la prima volta nella sua carriera al Forum di Assago, e poche settimane ha dato il via al suo primo tour di palasport, registrando un sold out dietro l’altro. Adesso, dopo mesi di fatica e lavoro ininterrotto, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha deciso di prendersi una breve pausa per ricaricare le energie e per poter poi preparare al meglio il suo ritorno sulle scene musicali, che potrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi. Mentre attendiamo di capire come ci stupirà la cantante, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Oggi pomeriggio infatti, nel corso della nuova puntata de La Volta Buona, programma in onda su Rai 1 condotto da Caterina Balivo, ad arrivare come ospite è stato Don Backy. Il cantautore si è raccontato a cuore aperto, quando a un tratto si è parlato proprio di Elodie ed è stato mandato un filmato di una delle sue performance a Sanremo 2023. L’artista così, sorprendendo il pubblico, ha fatto un commento che ha indignato il web e che ha lasciato di stucco la stessa conduttrice. Don Backy ha infatti affermato:

“Ma Elodie le avrà avute le mutandine lì? Visto e considerato che ha fatto qualche apparizione anche senza chiedevo soltanto se anche lì l’aveva fatto lo stesso”.

Le parole di Don Backy su Elodie hanno prontamente fatto il giro del web e in molti hanno duramente attaccato e criticato il cantautore. Immediata intanto la replica di Caterina Balivo, che imbarazzata per l’accaduto ha affermato: “Saranno fatti suoi”.