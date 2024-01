Lil Jolie decide di cambiare look e dà un taglio ai suoi capelli (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 10 Gennaio 2024

Amici 23

Cambio di look per Lil Jolie! La cantante di Amici 23 ha deciso di rinnovare il suo taglio di capelli e quindi sottoporsi al lavoro del parrucchiere del talent. Prima, però, ha provato una serie di parrucche dai tagli e colori diversi insieme a Gaia per trovare lo stile che preferiva.

Nuovo taglio di capelli per Lil Jolie ad Amici 23

Nella scuola di Amici 23 gli allievi hanno a disposizione anche un parrucchiere per sistemare i loro look. E così tra chi ha bisogno di ritoccare la tinta o magari vuole sistemare il proprio taglio, c’è chi invece ha voluto proprio cambiare look. Stiamo parlando di Lil Jolie, allieva di Rudy Zerbi.

Molto amata dal pubblico e con la testa sempre tra le nuvole, nel daytime di oggi, mercoledì 10 gennaio, di Amici l’abbiamo vista fare una richiesta probabilmente inaspettata. La cantante ha infatti espresso la volontà di cambiare taglio di capelli. E così è partito un siparietto divertente in compagnia di Gaia.

Le due allieve sono andate in sala dove era posizionata la postazione del parrucchiere e hanno scoperto una serie di parrucche coperte da un telo. La redazione di Amici aveva infatti preparato questo momento divertente in attesa del parrucchiere. Lil Jolie ha quindi provato varie parrucche dai tagli e colori anche eccentrici. Siamo passati da quella rosa fluo corta, a una blu elettrico fino a una parrucca con i bigodini. E lei ha fatto la prova mantenendo la serietà, come se dovesse scegliere davvero tra uno di quei look. Alla fine ha optato per una riccioluta bionda.

Ovviamente il taglio che le ha fatto il parrucchiere non è stato quello della parrucca, quello come detto era solo un momento di svago. Comunque Angela (questo il vero nome dell’allieva) ha sfolitito la sua grande chioma, ha accorciato un po’ la lunghezza e ha fatto una scalatura più alla moda, mantenendo la frangetta che la rappresenta. E dobbiamo dire che il risultato ci piace davvero tanto, il nuovo look le sta molto bene.