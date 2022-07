Elodie vs Anna Pettinelli

Anche quest’anno una delle protagoniste assolute dell’estate è Elodie! In questi giorni infatti l’amata cantante, dopo il successo di Vertigine e di Bagno a Mezzanotte, ha rilasciato il suo nuovo singolo, Tribale, che si è già confermata come una delle hit più amate di questa stagione. Come se non bastasse al momento la Di Patrizi sta girando l’Italia con una serie di concerti, e in più sta prendendo parte a diverse kermesse musicali per promuovere la sua musica. Solo poche ore fa l’ex volto di Amici di Maria De Filippi è salita anche sul palco dell’RDS SUMMER FESTIVAL a Ostia.

Per l’occasione l’artista romana ha presentato proprio i suoi ultimi pezzi, conquistando per l’ennesima volta il pubblico. A migliaia sono accorsi infatti per vedere la cantante live, e le aspettative non sono state deluse. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Sul palco infatti Elodie ha avuto una piccola lite con Anna Pettinelli, che ha condotto l’evento della sua radio. Il filmato del botta e risposta tra le due sta già facendo il giro del web, e ha scatenato gli utenti.

COSA È QUESTO VIDEO DJCHDJS pic.twitter.com/uqrFMvfCFI — mat (@justtmat) July 2, 2022

Nel mentre solo qualche giorno fa la Di Patrizi ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, e nel corso della chiacchierata ha parlato del suo attuale rapporto con Marracash. Queste le sue dichiarazioni:

“Come ha detto lui di recente, ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto non convenzionale, che esiste, è molto forte, complesso. Se stiamo trasformando l’amore in amicizia? Per il momento è complicato. Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice”.

