Nicolas Vaporidis svela quali naufraghi non sopportava

Le parole di Nicolas Vaporidis

Poco meno di una settimana fa Nicolas Vaporidis vinceva L’Isola dei Famosi 16! In questi giorni l’attore romano è tornato in Italia e nelle ultime ore ha già rilasciato una delle sue prime interviste. Nel corso di una chiacchierata con Il Corriere della Sera, Nicolas ha svelato perché ha deciso di partecipare al reality, e in merito ha affermato:

“Perché ho accettato di partecipare? Avevo una certa reticenza nei confronti dei reality, avevo paura, pensavo di non essere all’altezza. Poi dopo un po’ ho pensato che era un’occasione unica. Perché il reality non è solo una vetrina, è un’esperienza umana molto forte. Resistere fisicamente è durissima, ma resistere mentalmente è la parte più sottovalutata. Per resistere alla fame, solitudine, assenza di contatti, lontananza da chi ami, devi combattere con la testa”.

Ma non solo. Nicolas ha anche svelato quali erano i naufraghi che proprio non sopportava:

“Nessuna affinità con Lory Del Santo: ho discusso tanto con lei. Non ho capito né condiviso il suo pensiero. Anche con Jeremias Rodriguez (fratello di Belén), Clemente Russo e la moglie Laura non c’è stata nessuna affinità. Abbiamo valori opposti. Loro sono giocatori veri, con profonda conoscenza delle dinamiche dei reality, io non avevo consapevolezza di ciò, sono entrato naif. Mi auguro solo che loro nella vita privata non siano come sull’Isola, anche se temo che il gioco e le scorrettezze che fai nel gioco, siano lo specchio di ciò che sei nella vita”.

Tuttavia Vaporidis a L’Isola dei Famosi ha trovato anche due belle amicizie, quelle con Edoardo Tavassi e con Carmen Di Pietro:

“Un rapporto nato in punta di piedi e diventato sempre più importante. Lui mi ha aiutato ad aprire la mia porta leggera, giocosa, ludica, meno seriosa. Anche con Carmen, io non avevo capito il suo registro e all’inizio l’ho osteggiata, criticata. Quando poi ho capito il suo genio comico, mi ha fatto morire dal ridere. È un Checco Zalone al femminile”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.