1 Le parole di Elodie

Una delle artiste più amate e ascoltate del momento è senza ombra di dubbio Elodie. Dopo averci già fatto scatenare con Bagno a Mezzanotte, da poco la cantante ha rilasciato il suo nuovo singolo, Tribale, che ha tutte le carte in regola per diventare una vera hit estiva. In questi giorni intanto l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato una lunghissima intervista a Il Corriere della Sera, e nel corso della chiacchierata ha raccontato perché non ha mai sostenuto gli esami di maturità. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

“Che follia, era maggio, a un mese dall’esame mi ritiro, con giustificazioni stupide, tipo: non ho bisogno di farmi giudicare, inizierò a lavorare… In realtà avevo paura del rifiuto, di non essere all’altezza, di esser bocciata. Bisogna lavorare sulla paura del rifiuto. L’insuccesso fa parte dell’impegno, senza impegno non c’è successo e allora bisogna accettare che il fallimento fa parte del successo”.

Elodie tuttavia ha anche dei bei ricordi legati alla scuola, in particolare per via di una professoressa:

“C’era una professoressa, di latino e storia, Rossella Riccioni, non l’ho mai più incontrata, una donna molto decisa, sapeva da quale parte stare, era eccentrica e io ero innamorata di lei. Aveva una visione sana delle cose e poi aveva una sua follia e le persone folli sono le più interessanti”.

Ma non è finita qui. Sempre nel corso della chiacchierata Elodie ha parlato di Marracash e del loro rapporto attuale. Andiamo a leggere cosa ha raccontato la cantante.