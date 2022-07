1 La tossicodipendenza della madre di Elodie

Questa sera, venerdì 15 luglio 2022, Elodie sarà ospite del programma “La Confessione” di Peter Gomez sul canale NOVE alle ore 22:45. In questa occasione si aprirà su diversi dettagli della sua vita privata. Ad anticipare qualche dichiarazione ci ha pensato il sito de Il Fatto Quotidiano. La cantante, che si è fatta conoscere grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha parlato a lungo della sua infanzia. Ha toccato anche temi delicati, come per esempio la tossicodipendenza della madre:

La mia infanzia oggi comincia a essere un ricordo più lontano, anche perché sono cambiate tante cose nella mia vita. È stata una infanzia reale, cruda, ma allo stesso tempo viva. Ho avuto la possibilità di farmi tante domande sin dall’infanzia e capire cosa avrei voluto fare nella vita e come approcciarmi alle difficoltà. Ci sono stati in casa problemi come la tossicodipendenza di mia madre. Credo ci fosse molta infelicità in lei. Ho vissuto quella circostanza, capendo che c’era un problema, non giudicando la condizione di un essere umano – in questo caso mia madre – e che forse era il caso di capire e aiutarla.

Elodie, quindi, ha proseguito il suo discorso affermando di aver tentato di aiutare la mamma. Ha aggiunto che lei non è una persona che ha paura delle difficoltà e che spesso si è occupata della sorella, dopo il divorzio dei genitori:

Si cerca sempre di proteggere chi amiamo ed è per questo che ho cercato un un metodo pratico per riuscire ad affrontare questa cosa. Non sono una donna che si scoraggia di fronte alle difficoltà. Non ho paura delle avversità. I miei si sono separati e io andavo a prendere a scuola mia sorella e cucinavo per lei. Non avere soldi ti toglie la possibilità di risolvere altre cose. Avevamo delle difficoltà, ma il mio problema era sociale non personale. Però penso che al di sotto di una determinata soglia economica, un essere umano non debba vivere. Ci vuole il diritto alla vita e alla dignità.

Le parole di Elodie continuano…