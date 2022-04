1 Elodie e Marracash ci stanno riprovando?

Verso la fine dello scorso anno era iniziata a girare voce di una crisi tra Marracash ed Elodie: “Sarà vero? Finché non avremo delle dichiarazioni non possiamo ovviamente dirlo, però non si vedono più insieme i due“. In seguito è arrivata la conferma da parte del rapper in un’intervista a Il Corriere della Sera:

Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine, è anche nel video di “Crazy Love”. Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video.

Tanti i rumor, poi, sulle successive frequentazioni dei due. Elodie, per esempio, è stata vista in compagnia dell’ex modello Davide Rossi. Marracash, invece, sarebbe stato interessato a Rosmy, nome d’arte i Rosamaria Tampone. Anche se in questo caso l’indiscrezione è stata direttamente smentita. Adesso, però, arriva il colpo di scena. Stando a quanto sostiene Oggi, come riporta anche il sito Giuseppe Porro, tra l’ex cantante di Amici e il rapper ci sarebbe un ritorno di fiamma.

Secondo Roberto Dandolo, infatti, gli ex fidanzati starebbero “intensificando la loro frequentazione“. Per il momento non sappiamo altro. Non possiamo nemmeno dire se sia vero oppure no. Magari stanno collaborando per un nuovo progetto oppure sono rimasti semplicemente in buoni rapporti. Staremo a vedere che cosa ci riserverà il futuro. Nel frattempo andiamo a rivedere le parole di Elodie dopo la fine della storia con il compagno. Continuate a leggere…