1 Elodie e Marracash stanno ancora insieme?

Da ormai qualche tempo gira voce che Marracash ed Elodie siano in crisi. La coppia, infatti, non si fa più vedere insieme dal vivo o sui social da diverse settimane e questo sta facendo molto preoccupare i fan. Come se non bastasse, poi, anche gli spostamenti dell’ex allieva di Amici hanno fatto molto insospettire i fan. Di recente, infatti, è stata in Sardegna e in Sicilia. In nessuno dei due casi si è fatta accompagnare dal fidanzato. Nella prima isola ha passato del tempo con l’amico Mahmood, mentre nella seconda con Diletta Leotta, la quale ha annunciato la fine della storia con Can Yaman.

Già in passato anche Deianira Marzano aveva fatto notare che tra i due cantanti ci fosse qualcosa che non andava: “Gira voce che ci sia una crisi di coppia tra Elodie e Marracash. Sarà vero? Finché non avremo delle dichiarazioni non possiamo ovviamente dirlo, però non si vedono più insieme i due“. Per ora nessuno dei due ha ancora commentato, ma pare siano uscite delle nuove indiscrezioni. Questa volta a parlare la rivista Oggi, come riporta anche il sito Gossip e TV.

Se in una recente intervista con Vanity Fair Elodie aveva descritto la sua relazione come “faticosa e stimolante“, il settimanale ha aggiunto nuovi dettagli sulla situazione sentimentale della Di Patrizi. Si legge: “Mentre la sua carriera vola, il suo cuore sanguina“. Il magazine avrebbe sorpreso la cantante in un bar milanese con il viso provato e sofferente. A raggiungerla, poco dopo, un’amica. Sempre Oggi, poi, continua: “No, Elodie non è affatto felice, sta soffrendo e si vede“. Al momento non sappiamo ancora cosa stia succedendo tra loro con esattezza.

C’è una crisi in corso? Hanno deciso di lasciarsi? Sono tutte ipotesi basate sul nulla? Non lo sappiamo. Anche chi si trova vicino alla coppia ha preferito dire soltanto: “No comment” senza smentire o confermare nulla. Continua…