Elodie sfila all’Opéra di Parigi per un evento e il video del momento fa in breve il giro del web conquistando tutti

In occasione dell’annuale evento Le Défilé L’Oréal Paris – Walk Your Worth, Elodie ha sfilato all’Opéra di Parigi, apparendo in splendida forma e conquistando il web.

Elodie sfila a Parigi

Sappiamo tutti che questo è un periodo intenso per Elodie. In questi mesi infatti la cantante sta lavorando al suo nuovo album di inediti, che è stato anticipato dal singolo Black Nirvana e che verrà rilasciato nei mesi a venire. Allo stesso tempo la Di Patrizi ha annunciato il suo primo tour di stadi, che si svolgerà nell’estate del 2025 e toccherà il San Siro di Milano e il Maradona di Napoli. In questi giorni per di più è accaduto qualcosa che ha lasciato i fan a bocca aperta.

L’artista romana è infatti volata a Los Angeles, dove ha incontrato nientemeno che Tiziano Ferro. In rete si è così iniziato a parlare di un possibile featuring tra i due cantanti, che potrebbe vedere presto la luce. Nelle ultime ore come se non bastasse la Di Patrizi è tornata al centro dell’attenzione, stavolta però per un evento non legato alla musica.

A Parigi si è infatti tenuto il tradizionale show annuale Le Défilé L’Oréal Paris – Walk Your Worth, che viene organizzato in Place de l’Opéra. Per l’occasione a sfilare in passerella è stata anche la stessa Elodie, che è apparsa in splendida forma e in breve ha conquistato il web. La Di Patrizi ha optato per un outfit total black, scegliendo un abito monospalla ricoperto di paillettes e frange firmato Armani Privè. La cantante ha così sfilato al fianco di alcuni volti noti del mondo della moda, e non solo, tra cui Kendall Jenner, Cara Delevingne, Heidi Klum, Eva Longoria e Jane Fonda.

God is a woman pic.twitter.com/1F3g9ymiua — riluttante (@maniconio) September 23, 2024

Ancora una volta dunque la Di Patrizi è riuscita ad attirare l’attenzione su di sé e senza dubbio sui social si sta molto parlando della sfilata che l’ha vista protagonista.