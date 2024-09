In queste ore a commentare il ritorno di Mario Cusitore a Uomini e Donne è stato Ernesto Russo, ex Cavaliere del dating show di Maria De Filippi.

Parla l’ex Cavaliere di Uomini e Donne

È finalmente partita la nuova edizione di Uomini e Donne e proprio poche ore su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del dating show di Maria De Filippi. Come ormai ben sappiamo grazie alle anticipazioni, a tornare in studio è stato Mario Cusitore, che è entrato a far parte del parterre del Trono Over a seguito della fine della turbolenta relazione con Ida Platano. Stando a quanto è emerso pare che il neo Cavaliere abbia attirato l’attenzione di Cristina, che avrebbe mostrato interesse per lui. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Nel corso dell’ultimo appuntamento con Casa Lollo, ad arrivare come ospite è stato Ernesto Russo, che i fan di Uomini e Donne ricorderanno bene. Nel corso della chiacchierata così l’ex volto del Trono Over ha detto la sua sul ritorno di Mario Cusitore in studio, spendendo importanti parole per il suo amico. Queste le dichiarazioni di Ernesto, che stanno già facendo il giro dei social:

“Cristina ha sempre palesato l’interesse verso Mario. Hanno trovato un pretesto per far tornare Mario in studio, visto che non c’era Ida. Credo che nonostante tutto a oggi Mario sia il pilastro del programma, per la veridicità del suo comportamento, nel bene e nel male. Sono un fan di Mario. Al di là dell’amicizia, apprezzo la sua lealtà”.

Ma non solo, Successivamente infatti Ernesto Russo ha dichiarato che, secondo il suo pensiero, Mario Cusitore meriterebbe il trono di Uomini e Donne. A riguardo ha aggiunto: “Secondo me al primo trono vacante, la cosa intelligente che si dovrebbe fare è metterlo sul trono. Io farei questa mossa. Nel trono over si parlerà solo di lui”.