Dopo il successo di Ti mangio il cuore, tra meno di un mese Elodie torna al cinema: ecco quando esce il suo nuovo film, intitolato Gioco pericoloso.

Arriva il nuovo film di Elodie

È un periodo importante questo per Elodie. Come in molti sapranno, il prossimo giugno la cantante debutterà per la prima volta negli stadi, con due concerti evento che si terranno al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. Attualmente dunque l’artista romana si sta preparando per affrontare questi due live, che saranno ricchi di emozioni e sorprese. Prima però per tutti i fan ci sarà un altro appuntamento. La Di Patrizi infatti rilascerà il suo nuovo atteso album di inediti, che vedrà la luce in primavera.

La scorsa settimana come se non bastasse l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2025 e in questi giorni con la sua Dimenticarsi alle 7 sta facendo cantare e ballare tutto il pubblico. Oggi per di più è arrivata un’altra inaspettata notizia che sta già facendo discutere il web.

Dopo il successo straordinario di Ti mangio il cuore, tra meno di un mese Elodie tornerà al cinema con un nuovo film. Il lungometraggio, intitolato Gioco pericoloso, vede la regia di Lucio Pellegrini e nel cast, oltre alla cantante, ci saranno anche Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. Ma quando esce dunque il film della Di Patrizi? La pellicola sarà disponibile in tutti cinema a partire dal prossimo 13 marzo e sui social è stato pubblicato anche il trailer con le prime immagini.

Insomma un periodo d’oro questo per l’artista, che di certo sta lavorando instancabilmente. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo alla cantante, che di certo anche nei mesi a venire non deluderà le aspettative del pubblico.