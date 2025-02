Tutti hanno visto Sanremo 2025 e a quanto pare anche chi utilizza Pornhub. La piattaforma a luci rosse, infatti, ha mostrato i suoi dati nella settimana del Festival. E da essi si vede anche i momenti in cui ci sono stati più cali, quindi quali cantanti hanno tolto traffico sul sito.

I dati di Pornhub durante Sanremo 2025

Il successo di Sanremo 2025 è ormai noto, grandissimi ascolti durante tutta la settimana e non ce n’è stato per le altre emittenti televisivi. Ma a quanto pare il Festival non ha rubato spettatori solo alle altre reti, ma anche alla piattaforma a luci rosse più famosa. Stiamo parlando di Purhub.

Il sito ha infatti reso noti i dati di traffico durante la settimane sanremese per tre serate in particolare. E si riscontra subito un calo drastico degli utenti. Ma non solo, ci sono dei picchi bassi che corrispondono ad alcune esibizioni. Chi sono quindi i cantanti di Sanremo 2025 che hanno tolto spettatori a Purnhub?

Il report di quest’anno del sito si concentra su tre serate chiave: la serata inaugurale, la quarta dedicata alle cover e ai duetti e il gran finale del sabato. Per quanto riguarda la prima serata, il calo è iniziato poco prima della diretta delle 20.45 della serata inaugurale. Ed è diminuito ulteriormente con il passare della serata. Il calo più significativo si è verificato durante le performance di Achille Lauro e Rose Villain. Nel dettaglio il picco di diminuzione è stato del -13,1%. Da quel momento, però, il traffico ha iniziato a riprendersi gradualmente, superando infine i livelli normali con un aumento del +9,7% poco dopo la conclusione della prima trasmissione serale.

Parlando invece della serata delle cover di Sanremo 2025, il traffico di Purnhub ha subito un forte calo proprio all’inizio della competizione, alle ore 21.00, attestandosi al -13,3%. Il calo più significativo della serata si è verificato durante l’esibizione medley di Mahmood facendo scendere il traffico al -16,8%. La tendenza si è però completamente invertita intorno a mezzanotte, subito dopo l’esibizione di Achille Lauro ed Elodie. In quel momento il traffico ha avuto un’impennata improvvisa, continuando a salire fino a raggiungere, una volta concluso l’episodio, una crescita del 6,1% rispetto al livello medio.

Concludiamo con la finale di Sanremo durante la quale il traffico è diminuito progressivamente, per poi registrare un brusco calo intorno all’1.00, toccando il punto più basso con -14,2%, proprio quando è stata resa nota la cinquina finale degli artisti. Il traffico è poi aumentato improvvisamente subito dopo.