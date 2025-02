Dopo i gossip delle ultime ore, Elodie rivela la verità sul vestito gate e sbotta a Domenica In: cosa è accaduto

In queste ore è partito un vero e proprio caso su Elodie, che stando alle voci di corridoio si sarebbe infuriata nel dietro le quinte dell’Ariston a causa di qualcuno che le avrebbe strappato l’abito. Adesso la cantante svela la verità sul vestito gate.

Elodie fa chiarezza

Ieri sera, nel corso della finale di Sanremo 2025, è partito un vero e proprio caso intorno a Elodie. Stando alle voci di corridoio la cantante si sarebbe indispettita pochi minuti prima di salire sul palco per la sua ultima esibizione a causa di qualcuno che le avrebbe strappato il vestito. Subito dopo la performance, la Di Patrizi è stata poi avvistata nel dietro le quinte innervosita e a quel punto in molti sono chiesti cosa fosse accaduto.

Oggi dunque Elodie, ospite a Domenica In, ha fatto chiarezza sul vestito gate. Tuttavia, dopo le insistenti domande di alcuni giornalisti, la Di Patrizi ha sbottato in diretta e ha così affermato:

“Sono c**ate che scrivete voi, come al solito. Inventate le cose. Nessuno mi ha strappato il vestito. Vi pare che mi arrabbio perché mi strappano il vestito? Che mi sono rincogl**nita? Un vestito è un vestito. Davvero mi fate così cretina che mi arrabbio per un vestito? Sono una persona intelligente. Nessuna mi ha toccata”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Elodie, rivelato cosa è accaduto in realtà, ha dichiarato: “È vero che ero arrabbiata. La verità è che ero emotivamente scossa. Ma nessuno mi ha fatto niente, ce l’avevo con me stessa”.