Fotografi prendono d’assalto Elodie

Tanti i volti del mondo dello spettacolo italiano e internazionale che hanno raggiunto Venezia in occasione della Mostra del Cinema. Presente tra i vip anche Elodie. L’ex allieva di Amici, che si è affermata negli anni come cantante, debutterà al cinema come attrice il 22 settembre con la pellicola Ti mangio il cuore. Per tale ragione, dunque, la sua partecipazione alla manifestazione è stata inevitabile.

La cantante in queste ore ha già attirato l’attenzione su di sé non solo per gli outfit scelti, ma anche per due episodi diventati virali sui social. Il primo riguarda un’intervista a TG1. Elodie ha rivelato che grazie a questo ruolo nel film ha avuto la possibilità di empatizzare con un personaggio e “cercare di risolvere delle questioni personali”.

L’artista è parsa molto generica nella sua affermazione e ha preferito non addentrarsi troppo nel discorso. Il giornalista, però, curioso, ha chiesto quali fossero le situazioni della sua vita privata di cui parlava. Con la solita ironia che la contraddistingue Elodie e la sua parlata romana ha replicato: “E vabbè, mo vuoi sape’ troppo quali sono”.

elodie e vabbè vuoi sape' troppo giornalista tg1 festival del cinema di venezia #venezia78 pic.twitter.com/kUpmO8dUGN — Spirito Archive (@side_spirito) September 3, 2022

Un altro episodio con Elodie protagonista riguarda invece il tanto atteso red carpet. La cantante, che ora debutta come attrice, si è presentata davanti ai fotografi per le consuete foto di rito. I fotografi presenti nel vederla hanno mostrato forse un po’ troppo entusiasmo, tanto da chiederle tutti insieme probabilmente pose specifiche e posizioni in cui sostare. Lei però ha placato gli animi, chiedendo a ognuno di loro di mantenere la calma, come potete vedere dal video sottostante.

QUESTO VIDEO MI STO PISCIANDO ADDOSSO pic.twitter.com/BHilWL1yH9 — riluttante (@maniconio) September 4, 2022

Come dicevamo entrambi i video con protagonista Elodie sono già diventati virali sui social e pensate che qualcuno ne ha già fatto dei simpatici meme.

