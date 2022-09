1 I like di Emanuel Lo

Poche ore fa è partita ufficialmente la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, la 22esima, e nel corso della prima puntata abbiamo fatto la conoscenza degli allievi del talent show. Due anche gli ingressi per quanto riguarda il corpo insegnanti: Emanuel Lo e Arisa, che hanno preso il posto rispettivamente di Veronica Peparini e di Anna Pettinelli. Ieri così i 6 professori hanno scelto gli allievi che seguiranno nel corso dei prossimi mesi. Tuttavia ai più non è sfuggito un dettaglio che non è passato inosservato e che coinvolge proprio lo storico compagno di Giorgia.

Nel corso della puntata infatti Emanuel ha negato il banco alla maggior parte dei ballerini, scegliendo di puntare, almeno fino a ora, su un solo allievo, Samu. Ma non solo. In molti sui social hanno giudicato il suo atteggiamento a tratti distaccato e secondo i più il coreografo si sarebbe dimostrato poco interessato alle dinamiche del programma. Ad avvalorare questa tesi degli utenti sono stati anche alcuni gesti social del professore.

In queste ore Emanuel Lo ha messo su Twitter alcuni like sospetti, che hanno fatto discutere. Il coreografo ha infatti ha lasciato un cuore a coloro che hanno commentato con ironia il suo atteggiamento durante la prima puntata di Amici. A quel punto le malelingue hanno ipotizzato che il coreografo avesse un totale disinteresse per la trasmissione. Naturalmente però pare assai improbabile che le cose stiano davvero così. Emanuel infatti potrebbe aver solo preso con ironia i commenti degli utenti. Come se non bastasse l’insegnante, fatta eccezione di Samu, potrebbe non aver ancora trovato, secondo i suoi standard e i suoi gusti, dei veri talenti da seguire con dedizione.

