Amici 22, Lorella ed Emanuel si baciano durante la loro esibizione

Vincenzo Chianese | 25 Marzo 2023

Amici 22

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si baciano durante la loro esibizione ad Amici 22 per il guanto di sfida dei prof

L’esibizione di Lorella ed Emanuel ad Amici 22

Siamo nel pieno della seconda puntata del Serale di Amici 22 e come sempre non mancano le emozioni e i colpi di scena. Anche stasera abbiamo assistito al guanto di sfida dei prof e naturalmente le risate sono state assicurate. Questa settimana gli insegnanti si sono scontarti sulle note di alcuni dei brani che hanno fatto la storia della musica italiana, e i primi a scendere in pista sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

I due prof si sono esibiti con una sensuale coreografia, che ha immediatamente conquistato il cuore del web e del pubblico. La Cuccarini e Lo, sulle note di Brivido Felino di Mina e Celentano, hanno lasciato senza parole tutti i telespettatori, ricevendo i complimenti dalla giuria e dalla stessa Maria De Filippi. Tuttavia poco prima che la performance terminasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Alla fine dell’esibizione ad Amici 22 infatti Lorella ed Emanuel si sono baciati, e il momento ha infiammato il web. Naturalmente si è trattato di un bacio innocente, ma la performance della Cuccarini e di Lo sta già facendo il giro del web.

Ma come ci stupiranno i prof nel corso delle prossime puntate?