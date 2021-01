1 Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno inciso una canzone insieme. Ecco l’annuncio e il titolo del brano

Due tra le più grandi artiste uscite dal talent show Amici, in questi ultimi mesi, hanno lavorato a un nuovo progetto. Per la prima volta insieme con un duetto inedito, infatti, si esibiranno sulle note di un brano realizzato in collaborazione. Stiamo parlando di Emma Marrone e Alessandra Amoroso, le quali rilasceranno molto presto la nuova canzone.

Le celebrità italiane ne parleranno meglio a partire dal 5 gennaio 2021 sulle pagine del settimanale TV Sorrisi e Canzoni, come riporta anche l’account Instagram. Nel post a loro dedicato, infatti, possiamo leggere quanto segue:

Emma e Alessandra presentato in anteprima assoluta a Sorrisi il loro PRIMO DUETTO inedito! Volete saperne di più? Le due artiste ci raccontano tutto su “Pezzo di cuore“, il brano in uscita il 15 gennaio di cui ci hanno parlato in una lunghissima intervista. Oltre a Emma e Alessandra, su Sorrisi apriamo questo 2021 nel nostro stile: sono tantissimi i servizi preparati per voi. Aspettiamo come sempre i vostri commenti e ci vediamo in edicola dal 5 gennaio.

Da queste parole, perciò, scopriamo due dettagli fondamentali circa la canzone di Emma e Alessandra Amoroso. Per prima cosa, infatti, capiamo che la data di rilascio in tutto il territorio nazionale, su tutte le piattaforme digitali in streaming, è stata fissata per il 15 gennaio 2021. Inoltre possiamo notare anche che il brano si intitolerà Pezzo di cuore.

Alcuni utenti sul web avevano già capito che qualcosa stavano bollendo in pentola alcuni giorni fa. La Marrone, infatti, aveva pubblicato un video in cui compariva sul palco insieme alla collega e amica. Inoltre, il giorno successivo aveva promesso un importante annuncio e tutti i fan stavano aspettando con ansia la misteriosa notizia. Andiamo, quindi, a vedere come le performer hanno annunciato il loro progetto.