“Ho fatto pensieri impuri”, Emma ammette il colpo di fulmine verso un collega a Sanremo (VIDEO)

Debora Parigi | 9 Febbraio 2024

Un vero e proprio colpo di fulmine che però potrebbe non avere un seguito, è quello che ha ammesso Emma riguardo un suo collega incontrato proprio al Festival di Sanremo 2024. La cantante è rimasta davvero colpita, ma ci ha ripensato quando ha scoperto l’età.

Ha molto divertito una video-intervista rilasciata da Emma al sito Fanpage.it durante il Festival di Sanremo 2024. Rispondendo a domande molto simpatiche, l’artista ha ammesso di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine durante la kermesse nei confronti di un collega conosciuto proprio lì. Ha parlato addirittura di aver “fatto pensiero impuri”.

In questa video-intervista, alla cantante è stato chiesto quale fosse la sua ultima ricerca su Instagram. E lei ha detto di aver cercato Tedua. Il cantante è stato ospite sulla nave Costa Smeralda nella prima serata del Festival, quella di lunedì, e si esibirà anche nella serata finale, cioè quella di sabato. E così Emma ha notato questo cantante e ha voluto informasi su di lui.

“L’ho incontrato ieri sera e ho fato pensieri impuri. Nel senso che ho detto ‘mamma mia che bono’. Ma poi ho detto ‘ma quanti anni avrà Tedua?’. E ho controllato l’età su Wikipedia”, ha raccontato Emma. Ma quando le è stato chiesto quindi com’è andata, lei ha risposto che è piccolo. “No, sono troppo grande io forse”, si è corretta dopo. “Però mi sono innamorata, sì lo ammetto”. Ha anche aggiunto che non le importa se Tedua lo viene sapere, perché non ha nulla da perdere.

Emma che si è innamorata di Tedua 😭#Sanremo2024 pic.twitter.com/Hh7dO97Po7 — AMICI NEWS (@amicii_news) February 9, 2024

Tedua ha 29 anni, mentre Emma ne ha 39 quindi ci sono 10 anni di differenza. Non c’è così tanta differenza, alla fine, specialmente in questa età più adulta quando nessuno dei due è un ragazzino. Cosa importa quindi? In amore l’età non conta!