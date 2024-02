Maninni ritrova Fabrizio Moro a Sanremo dopo Amici, ma non si ricorda di lui (VIDEO)

Sanremo

9 Febbraio 2024

Incontro a Sanremo 2024 tra Maninni e Fabrizio Moro. I due sono stati rispettivamente allievo e professore ai tempi di Amici di Maria De Filippi. Ma a quanto pare Moro non si ricordava del cantante attualmente in gara al Festival.

Questa sera a Sanremo 2024 ci sarà la serata delle cover con quindi i duetti. I cantanti si esibiranno non con le loro canzoni in gara, ma con brani del passato e verranno accompagni in questo da altri artisti. Ecco che quindi saranno ospiti, tra gli altri, Fabrizio Moro che si esibirà con Il Tre ed Ermal Meta che invece sarà con Maninni.

Da alcune ore si stanno svolgendo all’Ariston le prove per stasera e quindi dietro le quinte gli artisti sia in gara che ospiti hanno modo di incontrarsi e parlare tra loro. A tal proposito c’è stato un incontro tra Maninni e Fabrizio Moro che in passato sono stati rispettivamente allievo e professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ecco che quindi Maninni è andato a stringere la mano a Moro e gli ha chiesto se si ricordava di lui. Fabrizio, spiazzato, ha chiesto dove si fossero incontrati. E così lui ha risposto ad Amici e gli ha ricordato il suo vero nome, quello cioè con cui era dentro la scuola: Alessio Mininni. A quel punto Fabrizio Moro è sembrato ricordare e rimanere anche felicemente sorpreso nel pensare quanti anni sono passati (più di 7 anni). Ermal Meta, lì presente, ha fatto una battuta dicendo a Maninni che Fabrizio ormai ha un po’ di anni e non si ricorda le cose. Abbiamo il video di questa scenetta davvero divertente che ha fatto il giro del web:

Si tratta dell’edizione 16 di Amici quella in cui Maninni e Fabrizio Moro erano allievo e professore. E fu quella vinta da Andreas Muller. Il cantante attualmente in gara a Sanremo era dentro la scuola e fu eliminato a un passo dal Serale per non aver superato l’esame di sbarramento.