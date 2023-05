NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Maggio 2023

Le parole di Emma

In queste ore Emma è stata ospite della nuova puntata di Muschio Selvaggio. Nel corso della chiacchierata con Fedez, la Marrone ha affrontato diversi argomenti, tra cui il primo incontro col rapper, e non è mancato un commento sulla polemica che qualche mese fa ha travolto Alessandra Amoroso. Come sappiamo l’artista salentina per mesi ha ricevuto dure critiche e attacchi per aver negato un autografo a una fan. Nonostante la cantante di Comunque Andare più volte abbia spiegato il perché del suo gesto, centinaia di utenti hanno insultato in ogni modo la Amoroso per lungo tempo. A dire la sua su quanto accaduto adesso è stata la Marrone, che con Fedez ha affrontato la questione. Proprio il marito di Chiara Ferragni ha affermato:

“Non so se l’hai visto, su TikTok c’è stata una polemica su Alessandra Amoroso, che non ha risposto in maniera carina a una foto, una cosa del genere. Voi siete amiche, avete avuto modo di parlare di questa cosa? Credo che lei tutt’ora stia vivendo un momento buio della sua carriera proprio per via di un TikTok”.

A quel punto Emma ha detto la sua su quanto accaduto ad Alessandra Amoroso, condannando duramente coloro che hanno attaccato la cantante:

“Certo, è stata una cosa orribile. Quando le persone si impegnano creano dei disagi enormi. È tutto lecito, è tutto dovuto. Questa è una cosa che non va bene e non è per niente sana. Non se lo merita, è una violenza inaudita nei confronti di una persona e di un’artista che comunque per oltre dieci anni si è sempre data al suo pubblico. Quindi che abbia torto o ragione non si fa così”.

#Emma “Lo shitstorm su Alessandra Amoroso è stato orribile. Non se lo merita e non va bene. Una violenza inaudita nei confronti di una persona e un’artista che per oltre 10 anni si è sempre data al suo pubblico” #MuschioSelvaggio 👏 pic.twitter.com/BQziIVLYNf — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 8, 2023

Non è mancato un commento finale di Fedez, che dopo aver ascoltato le parole di Emma ha aggiunto: “Il suo lavoro non è fare foto e autografi ma cantare le sue canzoni”.