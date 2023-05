NEWS

Andrea Sanna | 8 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Le liti all’Isola dei Famosi

Daytime di fuoco quest’oggi a L’Isola dei Famosi. La puntata andata in onda su Canale 5 sembrava essere partita bene con la festa di compleanno per Andrea Lo Cicero. L’ex rugbista ha ricevuto un messaggio, letto con entusiasmo da Helena Prestes. Se inizialmente i concorrenti hanno fatto finta di nulla e celebrato la giornata dedicata al loro compagno d’avventura, ben presto l’umore è cambiato.

Verso sera, infatti, Marco Mazzoli ha avuto qualcosa da recriminare. L’atteggiamento di Helena è stato mal visto dalla maggior parte dei naufraghi, che le hanno riservato delle critiche. “Tu sei strana. Giorni in cui sei di buon umore. Te l’ho detto dall’inizio. Fai un po’ l’attrice da soap opera. Questa è in generale la rovina dei programmi italiani, perché le persone recitano, invece dovrebbero mostrarsi per chi sono realmente. Quando è arrivato il regalo per Andrea eri persino in costume”, ha detto lo speaker senza mezzi termini.

Helena ha cercato di discolparsi in tutti i modi dalle accuse ricevute da Marco Mazzoli, a cui però si sono aggiunte anche quelle di altri concorrenti. Pamela Camassa ha cercato di far capire alla naufraga de L’Isola dei Famosi come stavano le cose e quest’ultima si è irritata: “Tu non hai personalità. Molte volte lui dice di fare una cosa e tu dici lo stesso”, ha sbottato la brasiliana. Così Fabio Ricci le ha fatto notare che stava istigando i compagni. La Camassa ha provato a dirle che avrebbe frainteso le sue parole, ma nonostante ciò gli animi si sono scaldati parecchio.

Marco Mazzoli ha continuato a dire che Helena Prestes cambia modo di fare quando vede le telecamere, altrimenti non rivolge nemmeno un saluto. “Tu non sei vero in questo momento”, ha ribattuto lei.

Persino Cristina Scuccia, così come altri compagni, ha avuto da strigliare Helena, sebbene siano amiche. “Oggi era il compleanno di Andrea. Dovevi chiedere”, ha spiegato l’ex suora, per poi aggiungere sbalordita: “Sta proprio sforando”. Successivamente Marco ha fatto finta di riprenderla con una telecamera, dato che sostiene che la sua compagna de L’Isola dei Famosi sia un’attrice.

Non solo Marco Mazzoli, anche Luca Vetrone ha detto di essere infastidito dai comportamenti di Helena Prestes: “Sei tu che sei poco uomo e non sei tornato. Ti ho aspetto 15 minuti e sono dovuta tornare perché mi facevano male le mani, guarda qua. Io e lui (Gianmaria ndr) volevamo solo parlare, sei tu che ti sei messo in mezzo”. Il concorrente de L’Isola dei Famosi si è detto in disaccordo con lei.

“Pamela non ha personalità”

“Luca non è uomo”

“Marco non è vero”



Helena ha fatto scannare mezza isola per colpa sua, in più è riuscita a far svegliare persino i jalisse e inimicarsi addirittura Cristina.



La brasiliana è LA concorrente, mi spiace per tutti gli altri #isola pic.twitter.com/Us0nFEBKG4 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 8, 2023

Gianmaria Sainato ha tentato di difendere Helena Prestes, ma con scarsi risultati, perché Luca Vetrone si è molto alterato: “Ma tu volevi pescare o no? E allora parla e diglielo. Pare che stiamo facendo le tarantelle. È da prima che non lo dici e stai dando la colpa a me. Ti svegli o no? Pronto?”, ha detto l’ex di Uomini e Donne. Il su compagno ha ribattuto: “Inutile che te la prendi con me. Sembri un pagliaccio così, vuoi calmarti o no?”.

Nonostante ciò i naufraghi hanno tentato di dispensare consigli a Helena. “Cerca di viverti questa Isola dei Famosi tranquillamente, non sentirti attaccata sempre. Ti diamo consigli e te ne vai”, hanno detto all’unisono da Fabio ad Alessandra per passare a Cristina.

Di questo molto probabilmente se ne parlerà questa sera, quando andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi.