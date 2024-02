NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2024

Non solo Alessandra Amoroso! Anche Emma Marrone infatti ieri era assente in studio ad Amici 23: ecco il motivo

Ieri ad arrivare ad Amici 23 sono stati alcuni ex allievi che quest’anno hanno partecipato al Festival di Sanremo 2024. Tra gli assenti però c’era anche Emma Marrone.

Perché Emma Marrone non era ad Amici 23

Sono stati mesi ricchi di impegni, gli ultimi, per Emma Marrone. L’amata artista salentina infatti lo scorso ottobre ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Souvenir, che ha ottenuto un ottimo successo. Contemporaneamente la cantante è anche partita per il suo nuovo tour, che si è svolto nei club italiani e ha registrato sold out su sold out. Due settimane fa come se non bastasse Emma è tornata tra i Big del Festival di Sanremo e stavolta sul palco dell’Ariston ha presentato la canzone inedita Apnea, che sta già scalando le classifiche.

La Marrone intanto ha anche già annunciato le prossime date della tournée, che la porterà in giro per l’Italia intera per tutta l’estate, fino al prossimo autunno, quando i live arriveranno nei palasport. Numerosi appuntamenti dunque attendono la cantante, che nel mentre sta preparando tante altre sorprese per i fan.

Ieri nel mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 23 e ad arrivare in studio sono stati alcuni ex allievi che quest’anno erano tra i Big di Sanremo 2024. A tornare sono così stati Annalisa, i The Kolors e anche la vincitrice Angelina Mango. Tra gli assenti tuttavia c’è stata proprio Emma Marrone, così come Alessandra Amoroso (che ha però promesso che domenica sarà tra gli ospiti del talent show). Ma perché la cantante di Apnea era assente?

Come di certo in molti avranno notato dai social, in questi giorni Emma si trova a Londra per via di alcuni impegni di lavoro. Di conseguenza la Marrone è stata impossibilitata nel partecipare ad Amici. Non è da escludere però un suo ritorno a casa per le prossime puntate.