Eurovision – Loredana Bertè, un’ex band di Amici e tanti altri cantanti in lizza per San Marino

Debora Parigi | 19 Febbraio 2024

Eurovision 2024

Per l’Eurovision Song Contest San Marino ha in lizza tanti cantanti italiani molto famosi tra cui anche Loredana Bertè

Sono stati resi noti i nomi dei cantanti che parteciperanno alla finale di Una voce per San Marino. Il vincitore di questa kermesse sarà il rappresentante per San Marino all‘Eurovision Song Contest 2024. Come ci si poteva aspettare, ci sono tanti nomi italiani tra cui Loredana Bertè.

Loredana Bertè e altri big italiani tra i partecipanti a Una voce per San Marino

Ma quali Annalisa e Mahmood? In gara al Festival Una voce per San Marino vedremo sì dei noti cantanti italiani, ma non certo loro. Anzi, gli addetti alla kermesse hanno rivelato alla stampa: “Abbiamo letto sui social le suggestioni di Mahmood e Annalisa a rappresentare San Marino, ma non c’è stato alcun contatto da parte loro e quindi non abbiamo potuto invitarli”.

Ma se loro due non saranno presenti (come qualcuno aveva ipotizzato) non mancheranno comunque artisti italiani. E infatti proprio oggi sono stati resi noti i loro nomi. Il primo in assoluto che ha sconvolto tutti (in modo positivo) è quello di Loredana Bertè. A riguardo, però, è stata fatta una precisazione: “Loredana Bertè vuole partecipare e sta facendo di tutto per incastrare gli impegni, avremo un ok di massima nei prossimi giorni, siamo fiduciosi”. Ricordiamo che la Bertè ha una gran voglia di andare all’Eurovision che si terrà in Svezia. Il motivo? Lì abita il suo ex marito e ha voglia di prendersi una piccola “vendetta”.

Ma non finisce qui perché ci saranno anche altri artisti italiani in gara per Una voce per San Marino nella serata finale, quella di sabato 24 febbraio. Oltre alla Bertè ci saranno anche Marcella Bella e i Jalisse. Inoltre ci saranno Dana Gillespie (proveniente dal contest di intelligenza artificiale Casperaki) e a gareggiare insieme Wlady, Corona, Ice MC e Dj Jad (quest’ultimo è colui che fa coppia con J-Ax negli Articoli 31).

Nella lista leggiamo, sempre per gli italiani, Pago e la band La Rua. La band originaria di Ascoli Piceno ha partecipato ad Amici 15. Poi troviamo Aaron Sibley (che ha già partecipato un paio di anni fa) e Aimie Atkinson.