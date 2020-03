Emma Marrone: età, fidanzato, malattia, Instagram e brani

Emma Marrone biografia età altezza e malattia

Chi è Emma Marrone – Pseudonimo di Emmanuela Marrone, 1 metro e 63 centimetri di altezza, nasce a Firenze il 25 maggio 1984. Si trasferisce, in seguito, con i genitori in provincia di Lecce e frequenta il liceo classico. La passione per la musica deriva dal padre Rosario.

La cantante debutta nel reality show di Italia 1 Superstar Tour, condotto da Daniele Bossari. Nel 2003, all’età di 19 anni, vince. Insieme a Laura Pisu e Colomba Pane forma le Lucky Star. Subito dopo la formazione, il gruppo si esibisce agli Italian Music Awards per il lancio del singolo Stile. Purtroppo, però, i contrasti portano le ragazze a sciogliersi prima che venga realizzato il disco in progetto. Nel 2005 vi è un riavvicinamento e registrano la sigla del cartone animato W.I.T.C.H.. L’album, di genere dance pop, viene pubblicato l’anno successivo con il titolo LS3. Il poco successo fa sciogliere il gruppo per sempre.

La gavetta e gli esordi ad Amici

Emma Marrone, intanto, forma un’altra band dal nome M.j.u.r. (Mad Jesters Until Rave). Ottengono un contratto con la Dracma Records e registrano un disco con dieci brani che esce all’inizio del 2008. Il successo, però, arriva con Amici di Maria De Filippi, vincendo la competizione. Nel 2010 pubblica l’EP Oltre e l’autunno seguente rilascia il primo album con brani inediti, ovvero A me piace così. In quello stesso periodo partecipa al Festival di Sanremo con i Modà, tornando anche nel 2012 e classificandosi al primo posto. Dopo una lunga lista di successi culminata con il singolo Io sono bella, che anticipa il disco Fortuna, deve fare i conti con la sua malattia. La cantante, infatti, ha dovuto lottare con un tumore alle ovaie. Tuttavia, nel 2019, ha rilasciato un’intervista a Fanpage dicendo:

“Sto bene, non si vede? Sta andando tutto bene, sono contenta di poter parlare del mio album, delle canzoni, della produzione, del sound, sto parlando di cose che mi appartengono, che sono mie”.

La vita privata di Emma Marrone: fidanzato e figli

Parliamo, ora, della vita privata di Emma Marrone, concentrandoci sulla sfera sentimentale. La prima relazione di cui siamo a conoscenza è quella con il ballerino Stefano De Martino, conosciuto ad Amici. I due hanno fatto conoscenza nel 2009 e lui ha deciso di lasciare l’allora fidanzata Federica Scaramella. In seguito, però, il professionista del programma di Canale 5 ha un breve flirt, poi perdonato da Emma, con Giulia Pauselli. Dopo aver deciso di andare a convivere, nel 2017, la storia naufraga. Questo perché De Martino l’ha tradita con Belen Rodriguez. L’amore, però, torna nella sua vita con Marco Bocci. Anche in questo caso, tuttavia, lui conosce Laura Chiatti, la quale diventa sua moglie poco dopo. Al momento, quindi, sembra non avere un fidanzato, ma avrebbe avuto diversi flirt, come riporta il sito Donna Glamour, con Tommaso Paradiso, Ermal Meta, il suo tastierista Massimo e Giuliano Sangiorgi.

Durante un’intervista con Il Giornale, riportata anche da Donna Glamour, Emma Marrone ha rivelato di volere dei figli:

“Sono cresciuta in una famiglia molto aperta e moderna. Istintivamente, sarei portata ad avere un figlio. Mi piacerebbe essere chiamata mamma. Ci vuole molto coraggio. Per adesso, ho chiuso per ferie. Non vivo con la fissa di rimanere incinta. Pensiamo a trovare un compagno”.

Dove seguire Emma Marrone: Instagram, Facebook e profili social

Tramite una rapida ricerca sul web scopriamo che Emma Marrone ha tutti i profili social più importanti. Infatti, su Twitter conta quasi 2 milioni e mezzo di seguaci, mentre su Facebook ne ha oltre 3 milioni. Infine, su Instagram ne possiamo vedere più di 4 milioni.

Brani e album

Moltissimi i brani portati al successo da Emma Marrone, come per esempio, Calore, Amami, Dimentico Tutto, Occhi profondi e i più recenti Mondiale e Io sono bella. Vediamo, quindi, gli album che ha pubblicato dall’inizio della carriera ad oggi:

A me piace così (2010)

(2010) Sarò libera (2011)

(2011) Schiena (2013)

(2013) Adesso (2015)

(2015) Essere qui (2018)

(2018) Fortuna (2019)

Ultime news su Emma Marrone

Ecco tutte le ultime news su Emma Marrone, dalla vita privata a quella professionale. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo prima come cantante in gara e poi come co-conduttrice insieme ad Arisa cinque anni fa, questa sera Emma calcherà il palco dell’Ariston da ospite d’onore della settantesima edizione. Secondo le anticipazioni, la vedremo cantare fuori e dentro il teatro in un’esibizione unica nella quale intonerà i suoi ultimi estratti dall’album Fortuna.

L’occasione dell’ospitata di Emma a Sanremo 2020 è l’uscita del film Gli anni più belli, che peraltro segna il suo vero debutto nel mondo della recitazione. Il regista Gabriele Muccino ha sottolineato a più riprese il talento della cantante anche come attrice, e si è detto soddisfatto di averla scelta nei panni della trasognata Anna. A proposito dell’esperienza sul set Emma ha raccontato di aver sostenuto il provino dopo essere stata contattata direttamente da Muccino e aver pensato ad uno scherzo. L’inedita avventura è arrivata a pochi mesi dall’annuncio di un inaspettata interruzione del suo tour musicale.

Malattia e guarigione

Emma Marrone ha confidato ai follower di Instagram di doversi necessariamente fermare a causa del ritorno della malattia. Purtroppo si trattava di una recidiva del tumore alle ovaie che già l’aveva colpita una decina d’anni fa. La cantante si è sottoposta ai dovuti controlli ed è stata infine operata prima di un ulteriore peggioramento delle sue condizioni. Dopo diverse settimane di silenzio, durante le quali ha subito i vergognosi attacchi del pubblico di destra, Emma ha infine affrontato l’argomento in TV:

“Dirlo mi ha liberato da un peso”, ha spiegato in una recente puntata di Verissimo. “Continuerò sempre ad avere paura, perché così evito di fare passi falsi. Grazie alla paura capisco il valore del coraggio anche nelle piccole cose… Penso a tutte quelle persone che combattono ancora oggi e che non hanno avuto le mie stesse possibilità. Di che devo lamentarmi? Di niente”.

Al settimanale 7 ha poi confidato che, dopo aver dovuto tingere i capelli per necessità artistiche, probabilmente non tornerà più al biondo. La ragione? Pare che i medici le abbiano sconsigliato le tinte per capelli, considerate potenzialmente cancerogene. “Mi basta sapere che sono bionda dentro”, ha chiosato con ironia.

Oggi dunque Emma Marrone si è ripresa dalla malattia, ed ha fatto il suo ritorno sul palco dell’Ariston come ospite. “Manca pochissimo”, ha commentato a corredo di una foto scattata sul red carpet.

