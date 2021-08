1 Emma Marrone ha un nuovo fidanzato?

La cantante Emma Marrone si è presa qualche giorno di riposo per godersi il sole di Capri in compagnia di alcuni amici. Tra questi anche un ragazzo che il giornale Gente ha accreditato come possibile nuova fiamma dell’artista. Come riporta anche il sito Gossip e TV, infatti, la celebrità è partita con due amiche e lo stilista Francesco Scognamiglio. Il terzo giorno di vacanza, però, ha fatto il suo arrivo un misterioso biondo. Secondo il magazine tra i due ci sarebbe stata una forte intimità e anche un massaggio ai piedi.

Che sia lui il nuovo fidanzato della cantante? Sempre la rivista riporta che fonti vicine dicono di no. Al momento non c’è nessuna love story nella sua vita. Lei è ancora ufficialmente single. Che sia vero o che sia falso non si sa. Potrebbe essere solo un modo di rispettare la sua privacy. Fatto sta che dobbiamo fidarci di ciò che racconta Emma. Proprio lei, più volte, ha detto che se avesse un fidanzato non la tirerebbe troppo per le lunghe e lo direbbe senza problemi.

Dobbiamo, quindi, continuare ad aspettare e vedere se e quando Emma Marrone ci presenterà il suo eventuale prossimo compagno. Nel frattempo proseguono i suoi impegni lavorativi. Ricordiamo che ancora non sappiamo quando verrà rilasciato un nuovo album. Nel mentre, però, ha pubblicato una raccolta intitolata “Best of Me“, all’interno della quale troviamo 21 tracce tra i principali successi. Comprende, inoltre, le canzoni “Pezzo di cuore” in collaborazione con Alessandra Amoroso, e “Che sogno incredibile” registrata con Loredana Bertè.

Qualche tempo fa, inoltre, era stata anche al centro di una polemica. Era il periodo in cui i Maneskin avevano appena vinto l’Eurovision Song Contest. Emma, quindi, aveva fatto un paragone tra l’anno in cui partecipò lei e quello della band italiana. Continuate a leggere per scoprire cos’aveva affermato…