L’intervento di Emma Marrone

Ieri sera a Campovolo si è tenuto il concerto “Una. Nessuna. Centomila“. Madrine dell’evento Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, Laura Pausini ed Emma Marrone. Quest’ultima è stata protagonista di un episodio ben preciso. A causa del caldo e della folla un fan si è sentito male e la cantante ha deciso di interrompere la sua esibizione per chiedere assistenza. Questo il racconto riportato anche da FanPage:

Emma sul palco della RCF Arena (Campovolo 2022) si stava esibendo sulle note della sua hit di successo Ogni Volta È Così quando si è accorta che un ragazzo che si trovava tra le prime file si stava sentendo male. “Ferma, ferma” ha urlato incaricando la band di smettere di suonare: “Portatelo a prendere aria, scusate ma in mezzo al bordello non si capisce niente” ha spiegato al pubblico. Poi ha chiesto a chi era intorno al giovane di aiutare la sicurezza ad alzarlo dalla folla per fargli prendere aria, dopo gli ha passato dal palco una bottiglia d’acqua. Sono seguiti applausi e urla dalle migliaia di persone che si trovavano tra la folla: “Brava Emma”.

emma che interrompe il concerto per un ragazzo che si è sentito male

sei speciale emma 🤍#UnaNessunaCentomila pic.twitter.com/n6IA31z4NS — sara (@nvcleare) June 11, 2022

Un gran bel gesto quello di Emma Marrone verso il fan. Si è anche scusata con il pubblico per essersi fermata e prima di ripartire si è assicurata che il ragazzo fosse portato in un posto dove potersi riprendere. La serata, poi, è proseguita anche con momenti di commozione parlando del tema della violenza. In questo caso a esprimersi è stata Alessandra Amoroso ha detto:

Io ho deciso di stare dalla parte di quelle persone che amano, che credono nel prossimo, che vivono di speranza e fiducia. Che credono solo a quell’amore vero che non è mai violenza, l’amore vero esiste. E non c’è cosa più bella.

