Emma Marrone ricorda Michele Merlo a un anno dalla morte

1 Il post di Emma Marrone

È trascorso esattamente un anno da quando Michele Merlo è morto e in queste ore a ricordare il giovane cantante è stata Emma Marrone. Come ormai tutti sappiamo l’ex volto di Amici di Maria De Filippi è venuto a mancare all’età di 28 anni a causa di una leucemia fulminante, che in pochi giorni se l’è portato via. Fin dal primo momento il web e il mondo dello spettacolo si è unito nel ricordare Mike Bird, e naturalmente a intervenire era stata anche Emma. La Marrone infatti ha fatto la conoscenza di Michele durante la 16esima edizione di Amici, quando ha fatto da coach alla squadra Bianca, di cui faceva parte Merlo.

Da subito la cantante salentina ha espresso il suo dolore per la morte di Mike, e poche settimane dopo durante un concerto gli ha dedicato la sua canzone Trattengo il Fiato. Poco fa così Emma Marrone ha deciso di intervenire nuovamente e ha condiviso sui social un post per Michele Merlo in occasione dell’anniversario della sua morte. Queste le dichiarazioni dell’artista, che ha semplicemente scritto:

“Mi manchi”.

Il post di Emma Marrone ha naturalmente emozionato e commosso il web e in queste ore sono in tanti a ricordare con affetto Michele Merlo. Nel mentre soltanto poche settimane fa a parlare è stato Domenico Merlo, padre del cantante. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni,