Crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales?

Periodicamente si parla della presunta crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. La coppia sta insieme dal 2013, poco dopo la separazione dell’attore da Chiara Giordano. Nel 2015 è nata la prima figlia, Luna. Mentre nel 2018 viene al mondo la seconda che viene chiamata Alma. Anche lo scorso anno si era parlato di qualche presunto attrito tra loro, ma Raoul aveva smentito tutte le voci parlando direttamente con Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

In questi ultimi giorni, però, Dagospia ha lanciato una nuova indiscrezione. Ha, infatti, affermato che i rapporti tra Raoul Bova e la compagna sarebbero tesi ormai da anni anche se cercano di tenere tutto nascosto. Ecco cosa sappiamo dell’indiscrezione:

Dandolo indovinello per “Oggi”. Rappresentano il simbolo della coppia pefetta. Il problema è che lei non vede l’ora di sposarlo, ma lui nicchia da tempo. I ben informati parlano di una crisi tra i due che durerebbe in realtà da qualche anno e che verrebbe sapientemente occultata. Chi sono? La soluzione è Raoul Bova e Rocio Munoz Morales.

Ricordiamo che queste indiscrezioni vanno prese assolutamente con le pinze. Non sappiamo se tutto ciò corrisponda alla realtà. Raoul Bova, infatti, in passato aveva detto: “La nostra unione è fortissima, per me siamo già una famiglia. Rocio la amo, davanti a tutti e davanti a Dio, ogni giorno“. Rocio, dal canto suo, ha detto di aspettare la proposta di matrimonio da parte del suo amato, ma l’amore che li unisce è forte. Vedremo che cosa accadrà in futuro.

La redazione di Novella 2000 è sempre pronta a riportare qualsiasi smentita o conferma nel momento in cui i diretti interessati volessero intervenire. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.

