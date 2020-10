Vuoi vestirti come Emma durante la prima puntata di X Factor? Ecco quanto dovresti sborsare

1 Vuoi imitare il look di Emma Marrone durante la prima puntata dei Live di X Factor? Ecco quanto devi spendere e vi anticipiamo che non è per tutte le tasche.

Sono partiti giovedì 29 ottobre in prima serata su Sky Uno i Live di X Factor, la fase finale del talent show che decreterà il vincitore dell’edizione 2020. Oltre ai bravissimi cantanti, ciò che ha spiccato molto è stato il look sfoggiato da Emma Marrone. Splendida con il pantalone a gamba larga, la camicia in velluto brillante dalla quale spuntava la lingerie e infine i lunghissimi orecchini con cristalli.

Il look è piaciuto tanto, come detto, ma non è proprio per tutti. Non per una questione estetica, ma per una questione di portafoglio. Infatti qualcuno sul web ha trovato tutti i capi indossati dalla cantante e giudice di X Factor e li ha postati, mostrando quando costa tutto l’outfit.

Sono tutti prodotti di alta moda e il valore totale dei capi indossati supera i 4 mila euro. Una cifra, come già anticipato, non proprio per tutti.

Come detto, ieri sono iniziati i Live di X Factor, ecco cosa è successo in questa prima puntata…