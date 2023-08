NEWS

Debora Parigi | 5 Agosto 2023

Il messaggio di Emma Marrone a Francesca Michielin

Proprio ieri Francesca Michielin ha sorpreso e anche spaventato i fan quando ha annunciato di dover annullare due concerti perché dovrà sottoporsi a un intervento. Molti sono stati i messaggi di supporto e vicinanza che le sono arrivati. E tra questi c’è stato anche quello di Emma Marrone. La collega ieri sera ha scritto sul suo profilo Twitter: “Un grande in bocca al lupo alla mia sorellina Francesca! Andrà tutto bene.. Torna presto che qui ti aspettiamo tutti”. Le due artiste sono infatti legatissime.

Non abbiamo dettagli su cosa sia capitato a Francesca e se questo intervento fosse previsto da tempo e solo adesso le hanno riferito la data. Lei ha parlato solo di un problema di salute che deve essere risolto con l’operazione che sarà tra qualche giorno. Quindi poi dovrà stare a riposo. La cantante vicentina, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha infatti detto ieri:

“Ciao a tutte e a tutti. Faccio questo video perché per me è importante, a maggior ragione in una situazione del genere, potervi parlare e potervelo dire a voce. Non posso, purtroppo, fare i concerti del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento. Non posso perché, senza girarci tanto intorno, è giusto che abbiate massima trasparenza da parte mia, ho un problema di salute. Io ovviamente non voglio allarmarvi, però è giusto che per stare meglio al più presto faccia un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione tra pochi giorni, e ovviamente dopo dovrò stare un po’ a riposo. Poi però tornerò più forte di prima. Spero capiate, mandatemi le vostre good vibes”.

Ovviamente speriamo che non sia niente di grave e che torni presto a esibirsi. Al momento i concerti di settembre sono ancora confermati. Noi intanto ne approfittiamo per farle un grande in bocca al lupo.