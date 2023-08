Stefano De Martino e il dolce video con il nonno di più di 30 anni fa

NEWS

Debora Parigi | 5 Agosto 2023

Per ricordare suo nonno, oggi Stefano De Martino ha pubblicato un vecchio video del 1991 in cui erano insieme

Il video pubblicato da Stefano De Martino quando era piccolo insieme al nonno

Ogni volta che parla della sua famiglia, Stefano De Martino ricorda con affetto il nonno Stefano, venuto a mancare nel 2016. Con lui c’era un rapporto strettissimo (hanno anche lo stesso nome) e la perdita è stata davvero dura per lui.

Proprio di recente Stefano lo ha rammentato rispondendo a un commento sotto a una foto pubblicato sul suo profilo Instagram. Come sappiamo, la storia d’amore con Belen Rodroguez è di nuovo giunta al termine e lui ha tolto la fede al dito (per la terza volta). Al suo posto, però, ha indossato un altro anello molto appariscente. E quando un fan gli ha chiesto se fosse del padre, lui ha risposto che era del nonno. Quindi ha voluto indossare questo gioiello dal forte valore affettivo appartenuto appunto al nonno che non c’è più.

Oggi il conduttore televisivo lo ha ricordato con un dolcissimo video pubblicato sul suo profilo Instagram e girato nel Bar Stella (il locale del suo programma) risalente al 1991. Qui Stefano aveva poco più di un anno e lo vediamo prima tenere la mano del nonno e poi parlare con lui mentre tiene la telecamera. Sono scene davvero molto belle e che scaldano il cuore.

Più di un anno fa a Domenica In Stefano De Martino aveva detto del nonno: “Mio nonno era molto ermetico, di poche parole, ma io ero il suo primo nipote e per questo c’era un rapporto speciale. Se n’è andato nel 2016, ho quasi rimosso la sua morte, provo ad esorcizzarla ma non siamo mai pronti ad accettarla perché nessuno ci insegna a gestirla. Faccio molta fatica a non emozionarmi, ma questo velo di malinconia che mi colpisce è direttamente proporzionale all’amore che ci lega ancora oggi. Spero di diventare un nonno all’altezza, come lui”.