Spettacolo

Vincenzo Chianese | 19 Settembre 2023

Il post di Emma Marrone

È di certo un periodo intenso per la carriera di Emma Marrone. La cantante salentina infatti è ufficialmente tornata sulle scene musicali e solo pochi giorni fa ha rilasciato il suo nuovo singolo, Iniziamo Dalla Fine. Il brano anticipa il prossimo disco di inediti dell’ex protagonista di Amici, Souvenir, in uscita il 13 ottobre. Contemporaneamente Emma ha anche annunciato le prime date del suo tour, che si svolgerà tra novembre e dicembre nei principali club italiani. Grande attesa dunque per tutti i fan, che in questi anni non hanno mai smesso di supportare e sostenere la Marrone, da sempre una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che ha emozionato il web e che coinvolge proprio la cantante.

Nella giornata odierna infatti ricorre il compleanno di Rosario Marrone, padre di Emma, che come sappiamo è venuto a mancare lo scorso anno a seguito di una lunga malattia. Per l’occasione così l’artista salentina ha deciso di dedicare un post social a suo padre, che naturalmente in breve ha fatto il giro del web, facendo emozionare e commuovere tutti gli utenti. Queste le tenere parole di Emma:

“Ciao Papo, buon compleanno. Mi manchi da morire. Qui non è facile senza di te. Ci sono giorni, ad essere sincera, che è proprio una m*rda. Ma non si molla mai. Qui eravamo a Tokyo. Ero felice e non lo sapevo”.

Le parole di Emma Marrone per suo padre Rosario non sono naturalmente passate inosservate, e in molti hanno inviato il loro affetto alla cantante. L’ex protagonista di Amici nel mentre si prepara a vivere settimane decisamente ricche di avvenimenti, e solo il prossimo 26 settembre sarà tra le protagoniste della seconda edizione del concerto evento Una Nessuna Centomila, che si terrà all’Arena di Verona.