Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Settembre 2023

GF Nip

L’episodio in diretta con Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ieri sera è tornato con una nuova puntata del Grande Fratello. Il conduttore del reality show, affiancato da Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli come inviata social, ha affrontato diversi argomenti. Uno su tutti? Le nomination. Ed è proprio qui che si è verificato un episodio.

Nel dettaglio Alfonso Signorini ha commesso un piccolo errore nell’annunciare come si sarebbe svolto il prossimo televoto. Un po’ come tutti noi telespettatori, infati, pensava infatti che Grecia Colmenares sarebbe finita insieme a tutti gli altri concorrenti in nomination. Ha concluso la sua frase, mandando poi la pubblicità. Nel mentre gli autori l’hanno fermato, chiedendogli di fermarsi: “STOP”, ha detto qualcuno per attirare la sua attenzione.

Alfonso Signorini sorpreso si è domandato il perché di tale reazione da parte dei collaboratori, che continuavano a dirgli di non proseguire perché l’informazione era errata. Tornato nel dietro le quinte evidentemente Signorini si è fatto spiegare bene il meccanismo dagli autori. Poco dopo lo stacco pubblicitario il presentatore è tornato in studio e ha spiegato dunque la giusta formula di televoto. Il conduttore ha dunque spiegato ai telespettatori che Grecia Colmenares non sarebbe andata in nomination subito:

“Il meno votato di questo televoto andrà al prossimo, eliminatorio, contro Grecia Colmenares”, ha spiegato il padrone di casa del Grande Fratello.

Dunque stavolta si è scelto un meccanismo diverso per le nomination, che peraltro ci è capitato di vedere in altre svariate occasioni in passato. Anche se sono più rare.

Ricordiamo che sempre Alfonso Signorini ha informato i telespettatori del cambio di messa in onda del Grande Fratello. La prossima puntata del reality show, infatti, sarà giovedì e non venerdì come accaduto la scorsa settimana. Quindi chi segue la trasmissione dovrà tenere a mente questa variazione per non perdersi il nuovo appuntamento con il programma.