Emma parla del suo tumore: “Ho avuto paura di morire, mi hanno tolto le ovaie”

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Aprile 2024

Emma

Con Le Iene Emma Marrone ha avuto modo di trascorrere 48 ore, in cui si è a lungo raccontata e dove è tornata anche a parlare del tumore: “Ho avuto paura di morire, mi hanno tolto le ovaie”.

Emma Marrone torna a parlare del tumore

Mentre su Rai 2 andava in onda una nuova puntata di Belve con Francesca Fagnani e i suoi ospiti (tra cui Simona Ventura), su Italia 1 Mediaset ha trasmesso un nuovo appuntamento con Le Iene. Durante la serata abbiamo visto il servizio di Nicolò De Devitiis, il quale ha trascorso 48 ore in compagnia di Emma Marrone.

La cantante si è raccontata senza filtri a Le Iene e ha affrontato delle tematiche delicate come la scoperta del cancro e la maternità, due discorsi collegati tra loro come vedremo. La prima volta in cui Emma Marrone ha fatto conoscenza della malattia è stata quando una sua amica e collega di lavoro le ha chiesto di accompagnarla per una visita ginecologica. Arrivata lì le aveva proposto di sottoporsi anche lei a un controllo, assicurandole quanto fosse brava la dottoressa:

«L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno. La cosa che mi ha traumatizzata e che mi ha fatto più male è stato vedere i miei genitori completamente distrutti. Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Quella situazione si è presentata tre volte. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie».

Ed è qui che poi Emma Marrone ha parlato di fecondazione assistita, quando ha confessato che non c’è stato il tempo di congelare gli ovuli perché non c’era più speranza:

«Potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero. Però viviamo in un Paese in cui, purtroppo, le donne single non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita senza la presenza di un compagno. La trovo una stron**ta enorme», ha dichiarato Emma Marrone.

Questo discorso di Emma andrebbe trasmesso a reti unificate.❤️‍🩹 #LeIene pic.twitter.com/ipiI3xlPWC — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) April 16, 2024

L’artista ha anche spiegato di avere tutti gli strumenti per poter essere madre, sia a livello economico che psicologico, ha il sostegno della sua famiglia. Non avere un compagno penalizza lei, così come molte altre donne e non ha il diritto di diventare madre. Per questo ha aggiunto: «Mi piacerebbe diventarlo sapendo che tutte le donne potrebbero averne diritto. Non mi piace pensare che sia sempre e solo una questione economica».

Nemmeno a dirlo dopo questa intervista, sui social c’è chi ha mostrato ampio supporto a Emma Marrone, ma non sono mancate anche feroci critiche e insulti, che eviteremo di riportare perché davvero pesanti. La cantante però non si è fatta scoraggiare e prontamente ha replicato: «Commenti abominevoli e ignoranti. Rappresentano perfettamente la deriva di questa società. Le peggiori restano le donne», ha concluso.