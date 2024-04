NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Aprile 2024

Belve

Pochi secondi prima della fine dell’intervista a Belve, Simona Ventura ha svelato che vorrebbe riportare in vita Gesù. Non è mancata così la reazione di Francesca Fagnani.

Le parole di Simona Ventura

Ospite della terza puntata di Belve è stata Simona Ventura. Da giorni il grande pubblico attendeva con ansia l’arrivo della conduttrice nel salotto televisivo di Francesca Fagnani e come immaginavamo le aspettative non sono state deluse. Tra aneddoti, risate e anche qualche emozione, la Ventura ha saputo stupire il pubblico. Tuttavia pochi secondi prima della fine dell’intervista è accaduto qualcosa di inaspettato. Su esplicita domanda della Fagnani, Simona ha ammesso che, qualora ne avesse l’opportunità, vorrebbe riportare in vita nientemeno che Gesù. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Se avessi l’opportunità di riportare in vita qualcuno che non c’è più? Gesù”.

A quel punto non è tardata ad arrivare l’epica reazione di Francesca Fagnani, che rispondendo a Simona Ventura ha aggiunto:

“Gesù le ricordo che è risorto. C’è questa cosa che si chiama Pasqua”.

LEGGI ANCHE: Francesca Fagnani, il costo esorbitante dei gioielli indossati a Belve

Naturalmente la simpatica scenetta ha fatto sorridere il web e sui social non sono mancati commenti ironici. Pochi secondi dopo intanto Simona Ventura si è congedata dallo studio di Belve, tra gli applausi generali del pubblico.