Uomini e donne, la nuova corteggiatrice di Mario è la migliore amica di Manuel Bortuzzo

Spettacolo

Debora Parigi | 16 Aprile 2024

Uomini e donne

Chi segue Uomini e donne ha notato che c’è un cavaliere, Mario Verona, che sta facendo strage di cuori. E per lui scendono davvero tante ragazze di ogni età per corteggiarlo. Tra queste è arrivata di recente una certa Ilenia. I più attenti hanno notato che si trattava di un volto già visto e così è. Infatti si tratta della migliore amica di un noto ex vippone nonché campione di nuoto: Manuel Bortuzzo.

Ilenia, dama di Uomini e donne, è amica stretta di Manuel Bortuzzo

Non è certo passato inosservato Mario Verona, cavaliere di Uomini e donne originario di Carrara. Lui è arrivato al Trono Over per corteggiare Asmaa che però non ha voluto conoscerlo, quindi lui ha chiesto di rimanere per conoscere altre donne. E bisogna dire che ne sono scese davvero tante.

Tra queste corteggiatrici una che è arrivata da poco ha suscitato curiosità negli spettatori, poiché è sembrata un volto già noto. Infatti lo è davvero. Il suo nome è Ilenia Caccavale, ha 31 anni ed è di Roma. Nella vita lavora come imprenditrice nel settore della ristorazione e in quello immobiliare. Inoltre ha due figli.

Mario l’ha tenuta, come abbiamo visto anche nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi, e sono usciti insieme. Ma, come dicevamo, lei è già nota poiché è amica di una persona decisamente famosa. Stiamo parlando di uno sportivo, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. Si tratta di Manuel Bortuzzo, nuotatore paraolimpico che appunto è stato tra gli inquili della Casa più spiata d’Italia. E anche al centro di una relazione (poi conclusa) con Lulù Selassié.

La dama di Uomini e donne, Ilenia, e Manuel Bortuzzo sono molto amici, migliori amici per l’esattezza. In tanti pensavano che tra i due ci fosse una relazione, dopo una storia Instagram pubblicata a novembre del 2023. Ma, come detto, Mauel e Ilenia hanno solo uno strettissimo rapporto di amicizia.