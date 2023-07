NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Luglio 2023

Scoppia la polemica su Emma, che replica sui social

Nelle ultime ore a finire al centro di una polemica sul web è stata Emma Marrone. Solo pochissimi giorni fa, la cantante salentina è stata ospite della quinta edizione di Porto Rubino, il Festival del Mare che si tiene a Campomarino Maruggio, in Puglia. Nel corso del concerto così l’ex protagonista di Amici ha stupito i fan, scendendo tra il pubblico mentre cantava il suo nuovo singolo Mezzo Mondo. A un tratto però un membro della sicurezza è prontamente intervenuto, come accade sempre in queste situazioni, per cercare di proteggere l’artista da eventuali fan troppo entusiasti. A quel punto, lasciando tutti senza parole, la Marrone si è girata e ha invitato la sicurezza ad allontanarsi. Il gesto naturalmente è stato accolto con un’ovazione e in breve è diventato virale sui social.

In poco più di un minuto di video è racchiuso il perché amo Emma Marrone.

La più tutto.

Sempre con te. Sempre.

❤️pic.twitter.com/kv3Ya35hev — Jessica (@jessi_cap) July 9, 2023

Alcuni però hanno duramente criticato Emma, accusandola di essere stata sgarbata con gli addetti alla sicurezza. La cantante così ha deciso di rompere il silenzio, e sui social ha fatto un duro sfogo, facendo chiarezza sulla situazione. Queste le sue dichiarazioni:

“Voglio sprecare un minuto della mia vita per spegnere sul nascere l’ennesima polemichetta del giorno. Partiamo dal presupposto che dal momento zero in cui sono arrivata a Porto Rubino le prime persone con le quali ho fatto le foto sono stati proprio i ragazzi della sicurezza. Ho fatto le foto con loro e con tutte le persone che mi hanno portato nel backstage, i loro amici, i loro nipotini, i loro figli, con grande piacere. Allo stesso tempo più e più volte ho chiesto ai ragazzi della sicurezza di non scortarmi quando sono vicina alle persone perché non ce n’era bisogno. Mi faceva piacere fare le foto con le persone e poi era una situazione tranquilla”.

E ancora Emma, spiegando il perché del suo gesto, ha aggiunto: