Andrea Sanna | 10 Luglio 2023

Emma

L’esibizione di Emma Marrone tra il pubblico

Emma Marrone stupisce ancora una volta il suo pubblico. Stavolta l’ha fatto in occasione della speciale serata di chiusura di Porto Rubino, il festival del mare che ha chiuso il suo appuntamento a Campomarino Maruggio.

Oltre alla cantante ad esibirsi sul palco ieri sera anche Dardust, Dente e Francesca Michielin. Un appuntamento all’insegna della musica che ha attirato l’attenzione del pubblico in diversi momenti. Tra tutti quando a cantare, come dicevamo, è stata Emma Marrone. Questo perché l’artista ha deciso di scendere tra i suoi fan presenti e stare in mezzo a loro.

A nulla è servito l’intervento da parte della sicurezza, che giustamente si trovava lì per svolgere il proprio lavoro e ha dunque pensato bene di intervenire quando Emma Marrone è scesa dal palco. Ma la cantautrice non ne ha voluto proprio sapere. Come si vede dal video un bodyguard stava andando in suo soccorso, ma lei ha chiesto all’addetto in questione di stare pure tranquillo al proprio posto. Inutile dire che questa mossa di Emma ha sollevato il boato del pubblico presente accorso per lei.

Da queste immagini Emma Marrone, oltretutto, sembra essere piuttosto a suo agio e per niente preoccupata. Vediamo piccoli fan avvicinarsi e abbracciarla, altri stringerle la mano e così via. Insomma un momento che i presenti difficilmente dimenticheranno, anche perché non capita di certo tutti i giorni.

Inutile dire che le immagini di Emma Marrone in mezzo al suo pubblico hanno fatto il giro del web e riscosso tanti commenti positivi da parte degli utenti. Gesto istintivo, ma anche di cuore da parte dell’artista, che sui propri canali ufficiali ha voluto scherzarci su con questo filmato…

Emma Marrone non smette di stupire e anche queste piccole attenzioni dimostrano la grandezza della sua persona oltre che artista.