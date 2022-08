Emma Watson: accesa lite con il fidanzato in vacanza a Venezia

Emma Watson avvistata in Italia durante una lite con il fidanzato Leo Robinton: ecco come sarebbe andata tra i due

L’ex Hermione Granger e la lite “italiana” con il fidanzato

Fine estate movimentata per Emma Watson. L’attrice, come molti altri colleghi, ha trascorso gli ultimi mesi in giro per l’Europa, e fino a qualche giorno fa soggiornava proprio in Italia. Con lei – da quanto ci dicono – c’era il fidanzato Leo Robinton.

La coppia, mentre soggiornava presso il San Felice Palace Hotel nella laguna veneta, avrebbe avuto una lite piuttosto accesa, in seguito alla quale pare che la Watson abbia alzato i tacchi e se ne sia andata senza nemmeno preoccuparsi di recuperare i bagagli in piscina.

La voce è corsa tra i corridoi e la hall dell’hotel, arrivando sino alla redazione di Novella 2000. L’ex volto della saga di Harry Potter, che ha sempre osservato uno stretto riserbo sulla sua vita privata, credeva forse di essere anche stavolta al riparo da occhi indiscreti. Invece le nostre fonti ci hanno rivelato di una discussione alquanto animata tra lei e il fidanzato.

La storia di Emma Watson e Leo Robinton

Emma Watson e Leo Robinton stanno insieme dal 2019, quando l’attrice fu sorpresa con l’allora anonimo imprenditore finendo su tutti i giornali. Di lui sappiamo che è originario di una grande famiglia, e ha lavorato per diverso tempo come manager in un’azienda di Los Angeles legata al commercio legale di cannabis.

L’amore tra i due è finora filato abbastanza liscio, benché lei sia dovuta intervenire pubblicamente su Twitter per chiarire che no, malgrado i pettegolezzi, con Leo non hanno ancora pensato al matrimonio.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

“Cari fans,” scrisse infatti in un raro messaggio comparso su Twitter all’epoca della pandemia, “le voci intorno al fatto che sia o meno fidanzata, o se la mia carriera ristagni o no, sono trucchi per creare click rivelando se sia vero o no. Se avrò novità, prometto di condividerle con voi”.

Stando ad altre fonti, la Hermione Granger del grande schermo non avrebbe alcuna fretta di salire all’altare, e questo nonostante la relazione con il suo Leo vada avanti ormai da quasi tre anni. E anche se le liti tra innamorati non sono necessariamente indizio di una crisi, gli ultimi avvistamenti lasciano supporre che, per la trentaduenne, il matrimonio sia un desiderio decisamente lontano.

