Niccolò, il figlio di Enrico Brignano e Flora Canto

Nelle ultime ore due amati personaggi del mondo dello spettacolo hanno annunciato la nascita del secondo figlio. Stiamo parlando di Enrico Brignano e Flora Canto, i quali hanno mostrato al mondo la venuta al mondo di Niccolò. La coppia, infatti, ha voluto scrivere dei teneri messaggi d’amore verso il piccolo su Instagram. Sul profilo della conduttrice, quindi, leggiamo il seguente discorso: “E proprio mentre andava in onda ‘Fatto da mamma’… Mamma l’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro“.

Anche l’attore romano ha voluto condividere il suo pensiero. Se nell’immagine sul profilo Instagram della moglie li vediamo tutti e tre insieme stretti in un tenero abbraccio, sula pagina del comico vediamo Brignano il bambino. Qui sotto possiamo vedere, infatti, la foto. Nel messaggio, invece, si legge: “E finalmente sei arrivato piccolo angelo. Ti aspettavamo da sempre. Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino“.

Il figlio di Enrico Brignano e Flora Canto

Neanche da dirlo, tantissimo i commenti d’affetto sotto i due post di Enrico Brignano a Flora Canto. Insieme hanno già una figlia di 4 anni, ma l’emozione per il nuovo arrivato sembra incontenibile per tutti. Tra le personalità celebri che hanno fatto le congratulazioni, per esempio, possiamo citare Paola Perego, Sonia Bruganelli, Mara Venier, Barbara Foria, Tosca D’Aquino e il comico Pucci. A questi, poi, si aggiungono anche Serena Autieri, Giorgia, Luca Marin, Valeria Graci, Ganluca Impastato, Edoardo Tavassi e tantissimi altri ancora. Senza contare le persone non famose che si sono congratulate con loro.

Ricordiamo, inoltre, che Enrico Briganno e Flora Canto lavorano anche insieme. Nel 2020 e 2021, infatti, hanno portato avanti lo spettacolo Un’ora sola ti vorrei su Rai 2. La terza edizione andrà in onda prossimamente. Anche noi di Novella2000.it facciamo i nostri auguri alla coppia e diamo il benvenuto al piccolo Niccolò.