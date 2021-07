Olimpiadi: letti “anti-sesso” per gli atleti? Un ginnasta li prova e posta il video

1 Letti “anti-sesso” alle Olimpiadi?

Mancano poche ore alla partenza delle Olimpiadi 2020, che come sappiamo si terranno a Tokyo. Dopo lo slittamento dello scorso anno dovuto alla pandemia e alla delicata situazione d’emergenza, quest’anno i giochi si terranno con regolarità, rispettando tutte le norme di sicurezza. Tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà e chi sarà a trionfare nelle varie discipline, e senza dubbio non mancheranno emozioni e colpi di scena. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il mondo intero. Scopriamo di cosa si tratta.

Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 ha infatti consigliato ai vari atleti in gara di non avere rapporti sessuali durante i giochi. Ma non solo. Per scoraggiarli sono stati installati dei letti di cartone “anti-sesso” nelle varie stanze del villaggio olimpico, dove risiedono tutti gli sportivi. Naturalmente la notizia non è passata inosservata e nelle ultime ore sui social, e non solo, non si è parlato d’altro.

Tuttavia come se non bastasse a intervenire sulla questione è stato il ginnasta irlandese Rhys McClenaghan, che gareggerà alle Olimpiadi 2020. L’atleta infatti ha postato sui social un video mentre lo si vede testare i presunti letti “anti-sesso”, saltandoci sopra. A quel punto McClenaghan ha provato che i letti sono indistruttibili, segno dunque che non sono troppo fragili per farci sesso. Il video ha in breve fatto il giro del web, e ci si chiede dunque come replicherà comitato organizzatore di Tokyo 2020.

Nel mentre nelle ultime ore alcuni atleti in gara sono risultati positivi al Covid. A quel punto il capo del Comitato organizzatore di Tokyo 2020 ha parlato di quello che potrebbe accadere, parlando anche di una possibile cancellazione dei giochi. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.