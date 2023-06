NEWS

Nicolò Figini | 13 Giugno 2023

In una recente intervista Enrico Papi ha raccontato come e quando ha conosciuto Ilary Blasi per la prima volta

Il racconto di Enrico Papi

a qualche tempo ormai si continua a vociferare di alcuni presunti malumori che sarebbero in atto tra Enrico Papi e Ilary Blasi. Il primo a sbottonarsi sulla faccenda è stato proprio il conduttore nel momento in cui ha ricevuto il Tapiro d’Oro a Striscia la Notizia:

“Quando faccio televisione sono spontaneo, non ho mai filtri. Quello che mi passa per la testa quello faccio. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Lo so, non sono normale. Sono fatto così. Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma. Sono contento di ricevere il Tapiro. Me ne avevano dato un altro, ma me l’avevano rubato”.

In questi giorni, invece, è stata rilasciata un’intervista che Enrico Papi ha fatto con Il Messaggero. Qui ha ribadito che non ci sono mai state tensioni tra lui e la conduttrice de L’Isola dei Famosi. Ha assicurato che se ci fosse qualcosa che non andasse lo direbbe senza problemi.

Successivamente ha anche raccontato di conoscere la Blasi da tantissimi anni. La prima volta che si sono incontrati Ilary aveva solo 17 anni ed era andata a fare una telepromozione a Sarabanda:

“In realtà io e lei ci conosciamo da molto tempo. Ilary l’ho conosciuta quando aveva 17 anni: venne per fare una telepromozione all’interno di Sarabanda. La presi subito, era divertente, brava e bellissima.

Abbiamo un bel rapporto, lei è la tipologia di donna che mi piace, come mia moglie: simpatica e cinica al punto giusto. Con lei per me sarebbe più probabile avere una storia d’amore che una lite”.

Questo ciò che riporta Il Messaggero.