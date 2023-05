NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Parla Enrico Papi

In questi giorni si è a lungo discusso di Enrico Papi. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da Dagospia e da TvBlog, ci sarebbero stati dei presunti malumori tra l’opinionista de L’Isola dei Famosi e Ilary Blasi. Ma non solo. Dopo che la scorsa settimana, nel corso della diretta della seconda puntata del reality, Papi ha strappato dalle mani della conduttrice la busta con il nome dell’eliminato, sul web hanno iniziato a girare ulteriori indiscrezioni. Stando a quanto è stato riportato, era sembrato che i vertici Mediaset non fossero entusiasti del comportamento di Enrico, e si è addirittura parlato di un possibile allontanamento dell’opinionista. Adesso però a rompere il silenzio è stato proprio il diretto interessato, che finalmente ha rivelato la verità su quello che starebbe accadendo.

Raggiunto da Striscia La Notizia, Enrico Papi ha commentato per la prima volta le voci in merito ai presunti malumori con Ilary Blasi, smentendo tutti i gossip. Ma non solo. Il presentatore ha anche rivelato il perché del comportamento assunto nel corso della scorsa puntata, e ha così affermato:

“Quando faccio televisione sono spontaneo, non ho mai filtri. Quello che mi passa per la testa quello faccio. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Lo so, non sono normale. Sono fatto così. Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma. Sono contento di ricevere il Tapiro. Me ne avevano dato un altro, ma me l’avevano rubato”.

Pare dunque che non ci siano problemi tra Enrico Papi e Ilary Blasi. L’opinionista per di più continuerà a ricoprire il suo ruolo a L’Isola dei Famosi, segno dunque che i pettegolezzi sono destinati a rimanere tali.