Entriamo nel Forte Interiors: un arredo tra arte e supercar

Formitalia Luxury Group, in collaborazione con Balderi Marmi, inaugura il nuovo showroom Il forte Interiors nella strada principale di Forte dei Marmi. Marchi esclusivi e prodotti di altissima qualità, comprese le ultime collezioni della linea Tonino Lamborghini Casa e Aston Martin Home.

Proprio della collezione Aston Martin Home verrà presentata per la prima volta in esclusiva la line Outdoor, con linee eleganti e minimal che contrastano con i motivi tipici dei tessuti outdoor, in un risultato unico e ricercato.

Oltre al design è presente anche tantissima arte. Sono presenti opere di artisti quali Andy Warhol, Marco Lodola, Luigi Ontani e molto altro dalla collezione Mirabili Arte d’Abitare.

Verrà inoltre presentata in esclusiva la collezione Never Rest On My Laurels dell’artista Carla Tolomeo, anticipata durante il FuoriSalone di Milano 2022, e da oggi le sue opere saranno esposte all’interno dello showroom Il Forte Interiors.

Formitalia luxury FGroup degli Overi

Formitalia Luxury Group, che fa capo ai fratelli David e Gianni Overi, è oggi un importante gruppo internazionale che comprende marchi di arredamento e prestigiose collezioni basate su un’idea di total look per la casa, l’ufficio e accessori personali più glamoure cool.

Il Gruppo Formitalia è stato fondato da Graziano Overi nel 1968, mentre la prima collezione di design Formitalia creata nel 1991, la Boutique Collection, è tuttora un successo. È caratterizzata da stampe e dettagli che richiamano il mondo dei cavalli, con stampe di profili di cavalli arabi su tessuti in pura seta comasca, e da lavorazioni su metalli e pelli eseguite da artigiani fiorentini.

Tutte le produzioni Formitalia sono realizzate principalmente in Toscana, nelle città di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa.

Formitalia punta sulla pelle e su ogni suo possibile utilizzo: dalla zona giorno alle grandi e sofisticate camere da letto, lo stile Formitalia rende la casa unica, preziosa, cosmopolita, elegante, calda e accogliente.

Novella 2000 © riproduzione riservata.