2 Enzo Capo si sposa

Enzo Capo, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, si sposa. A rivelarlo a tutti è stato proprio lui e lo ha fatto nel più fastoso dei modi. Tramite il suo profilo Instagram, Enzo ha chiesto la mano a Lucrezia, ex con cui è tornato dopo la sua esperienza nel programma. I fan del people show ricordano Enzo per la relazione con Pamela Barretta, durata pochi mesi.

I due hanno avuto una frequentazione un po’ turbolenta, che li ha portati a lasciarsi in maniera molto concitata. Dopo la parentesi con la dama, Enzo Capo è tornato con Lucrezia. Nel giro di un anno i due hanno quindi deciso di fare il grande passo.

Capo ha fatto la proposta alla sua fidanzata proprio nel giorno di San Valentino e ha scelto il mare come location per dichiararsi. Presente all’evento, insieme ai figli di lei, c’è stato anche un cavaliere molto conosciuto di Uomini e Donne: Armando Incarnato.

Il video è diventato virale sui social ed è stato commentato da molti. Non sono mancati ovviamente gli auguri a Enzo Capo e la sua futura moglie. I due dovrebbero sposarsi nel mese di giugno, come dichiarato in un’intervista dall’uomo. Ci uniamo al coro delle congratulazioni!