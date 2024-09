Partita ieri la nuova edizione del Grande Fratello, al momento sono entrati nella Casa solo una parte dei concorrenti che saranno in gioco. E tra questi c’è anche Enzo Paolo Turchi. Proprio oggi il ballerino ha rivelato di aver ricevuto alcuni consigli da parte di alcuni ex concorrenti, tra cui uno in particolare da Alex Belli. Ecco di cosa si tratta.

Il consiglio di Alex Belli a Enzo Paolo Turchi prima del GF

Ieri sera, lunedì 17 settembre, è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello. C’è stato l’ingresso di una parte dei concorrenti annunciati (altri 6 entreranno giovedì), e ci sono state anche le prime nomination. Non solo, un concorrente è già stato squalificato prima ancora dell’ingresso e cioè Lino Giuliano, colpevole di un commento omofobo negli scorsi giorni.

LEGGI ANCHE: Enzo Paolo Turchi parla di un ex prof di Amici scomparso ma è polemica: “Mi faceva le pulizie in casa”

Tra i concorrenti entrati c’è anche Enzo Paolo Turchi che ha seguito le orme della moglie già concorrente del reality negli scorsi anni. Il ballerino si sta piano piano ambientanto, come il resto dei partecipanti al gioco. E proprio oggi, durante il pranzo, il marito di Carmen Russo ha raccontato di aver avuto dei suggerimenti da parte di alcuni ex concorrenti.

Ma se pensate che possano essere consigli di strategia per arrivare alla fine del gioco ed eventualmente vincerlo, vi sbagliate di grosso. Non c’è niente di tutto questo. Bensì si parla di cibo. Infatti a tavola Enzo Paolo ha detto: “Quando c’è la puntata mi hanno suggerito di preparare due teglie di pasta al forno… È un consiglio…”. Luca Calvani, seduto accanto a lui, ha pensato che fosse stata la moglie Carmen Russo a suggerire questo trucchetto per la cena. Ma in realtà è stato Alex Belli.

Enzo Paolo: 'Quando c'è la puntata mi hanno suggerito di preparare due teglie di pasta al forno…è un consiglio…'

Luca: '…della moglie'

Enzo Paolo: ''No, di Alex Belli'



NON CREDO DI SENTIRMI BENE AIUTO⚰️#grandefratello



pic.twitter.com/mv3nCclRsO — anna 🧃 (@solarrapun_) September 17, 2024

Questa scenetta ha molto divertito il pubblico che stava guardando la diretta su Mediaset Extra e sul sito del Grande Fratello. E in effetti è un ottimo consiglio Perché così, visto che la puntata finisce tardi, i concorrenti possono subito cenare senza stare ad accendere i fornelli avendo già il cibo pronto e che deve essere solo riscaldato.